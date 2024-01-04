2方法挖主流股 搭趨勢順風車

【撰文：周明欣】

在股市打滾20多年、擁有證券分析師和期貨分析師雙證照的林信富，在2021年第1季時，就準確抓到即將狂飆的鋼鐵股與航運股，之後短短半年，這些股票都有2倍～3倍的漲幅，他也因而獲得「報價天王」的稱號！在此之後，他更陸續成功挑出電動車產業、人工智慧（AI）等熱門題材。

如今，在他最新出版《報價天王林信富分析師的超省力散戶投資術》一書中，詳盡分享他的選股邏輯、操作方式，以及看好的未來投資亮點，讓有心學習的散戶，可大幅提高投資績效，成為新一代的投資高手！

在投資流程中，林信富認為，若能挑選出主流股，就穩操一半以上的勝率。而他最常運用以下2個方法挖掘主流股：

方法1》找外銷出口表現佳產業

由於台灣是以外銷出口為主的經濟結構，出口占國內生產毛額（GDP）比重高達70%，所以觀察外銷出口數據的好壞，對於投資人判斷產業景氣好壞的準確度，提供了一個客觀且具體實用的參考指標。

以財政部每個月所公布的外銷出口中的細項，從「基本金屬及其製品」與鋼鐵產業龍頭股中鋼（2002）的股價對照，到「塑膠、橡膠及其製品」與塑膠產業龍頭股台塑（1301）的股價對照，就可看到兩者同樣都有著一定的關聯性。

依此觀察2023年3月到5月的市況，當多數產業都還在做庫存調整，外銷出口數據也呈衰退時，卻看到「資通與視聽產品」連續2個月正成長，2023年4月年增5.4%、2023年5月年增11.95%，林信富以財政部的次產業與產品分類，包括散熱與機殼、網通與通訊設備等，「剛好是這一波AI熱潮下受惠者。」他說。

而接著可再就台股中相關公司做篩選，條件為近3季都有獲利的公司（即近3季每股盈餘（EPS）皆大於0元），單月營收年增率或累計營收年增率較佳。符合上述2個條件的公司，可再搭配近3個月或近12個月的營收走勢，挑選出呈同步成長的公司。觀察其股價，通常漲幅較大。像散熱與機殼類的營邦（3693）、網通與通訊設備類的華星光（4979）都是典型代表。

方法2》追蹤盤面熱門股

若有產業族群，或某些個股成為盤面主流，可列入追蹤並觀察該族群或公司的動能是否持續，或基本面能不能跟上來。而林信富常用以下2個方法找出盤面主流：

①追蹤美股重要指標股表現：譬如標普500（S&P 500）指數、那斯達克（NASDAQ）指數或費城半導體指數的成分股中，近期內到底是哪些產業或公司股價一直在往上衝。

像是2023年在標普500指數成分股中，名列年化報酬率第1名的輝達（NVIDIA，美股代號：NVDA），因是AI最大受惠股，光在2023年上半年，股價就從最低140.34美元，最高一度漲到439.9美元，上半年漲幅高達近190%（以收盤價計算）。而輝達股價上漲，也帶動相關產業供應鏈中的各家台廠如緯創（3231）、廣達（2382）與技嘉（2376）等個股股價提升，讓AI概念股成為台股在2023年的大黑馬。

②關注看盤軟體中的各產業表現：有一些看盤軟體會每天即時提供不同產業的強、弱勢表現，是很快速且有效地找到目標，「當族群性相關的個股有同步轉強的情況，就是目前市場資金關注的強勢主流產業。」他說。

就以免費看盤軟體「XQ全球贏家（個人版）」來說，在2023年10月第1週的細產業分類表現中，以利基型記憶體IC的表現最佳，後面包括記憶體模組與記憶體製造也都跟記憶體產業有關並擠入前5名。在這段期間內，投資人就可以多花點時間，針對記憶體產業做相關的研究功課。

林信富表示，上述方法並不難，但要多加練習驗證，在掌握且熟悉要點後，實際操作績效一定能夠步步高升。