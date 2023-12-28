3方案解決退休儲蓄缺口 實現富足「晚美人生」

【撰文：王儷玲】

世界經濟論壇（World Economic Forum，簡稱WEF）發表退休金報告指出，全球退休制度正面臨著壽命延長與低出生率、儲蓄率嚴重不足、缺乏儲蓄管道、個人退休金負擔增加、金融認知不足、市場低利率等6大挑戰，同時預估全球退休儲蓄缺口從2015年的70兆美元，將上升至2050年的400兆美元。面對龐大資金需求，如何縮小退休儲蓄缺口，是全球共同面臨的挑戰。

財務行為學也顯示，多數民眾面對退休儲蓄常出現許多盲點，包括開始時間太晚、儲蓄金額過低、投資報酬率過低、金融知識不足，同時也缺乏引導儲蓄機制。對此，WEF報告建議能透過以下3方案解決：

1.讓企業助員工退休儲蓄：

企業退休金制度可以透過機制有效協助民眾提高提撥率與投資報酬率，報告顯示相較於其他第三方，透過雇主舉辦的退休投資活動會讓員工有更高的意願多儲蓄退休金。且有許多雇主也會因為要落實企業社會責任（CSR）精神，透過員工信託儲蓄計畫，增加提撥退休金給員工，甚至安排安養信託協助更完善的安老計畫。

2.利用科技增加退休儲蓄：

隨科技進步，手機及網路普及讓民眾輕易接觸到各種退休儲蓄資訊，也可透過線上App來管理個人金融帳戶的意願及影響因素。此外，民眾往往在退休投資上會做出錯誤決定，為減少個人錯誤，引入自動導航及定期定額儲蓄機制很重要。

3.提升誘因鼓勵退休儲蓄：

WEF報告指出，目前全球平均退休儲蓄率約為個人薪資的20%。政府應提供儲蓄誘因，鼓勵民眾更早開始儲蓄、提高儲蓄金額及避免過早將儲蓄金額領出。尤其女性有較高比率提早離開職場，工作時間與年收入皆較男性低，且投資較保守，造成女性退休金缺口比男性高，因此應對女性有稅負優惠及再進入職場的鼓勵機制。

目前台灣面臨退休金缺口非常嚴重問題，據勞工保險精算報告顯示，勞保應計負債已超過11兆500億元，且勞保可能在5年內面臨基金破產窘境。而勞退新制下，只靠雇主強制提撥的6%是不足以滿足勞工實際的退休需求。且雖然勞退有透過稅負優惠鼓勵勞工自願提撥，但僅有3.96%的勞工參加自願提撥，可見台灣面臨非常嚴重的退休基金財務危機。

因此政府應多宣導退休儲蓄及理財知識，建立更多退休儲蓄的稅負誘因機制，讓民眾提早開始退休儲蓄，並鼓勵雇主多幫員工提撥退休金。也建議民眾應提早檢視自己的退休準備金，只有提早規畫，才能實現舒適富足的「晚美人生」。

（本文作者為中華民國退休基金協會理事長、台灣風險與保險學會理事長）