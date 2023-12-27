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居家火災是隱形隱憂 用「住宅火險」預防火災損失

聯合新聞網／ Smart智富月刊
示意圖／ingimage
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【撰文：王冠樺】

時節漸漸進入了冬季，近日氣溫更明顯驟降。冬日的「天乾物燥」，增長了用火與用電的使用量，故不慎產生的火災也將跟著增多。火災的財物損失多以建築物的損失金額為高，而不動產更是多數人擁有資產中占比的大部分，經中華民國內政部消防署統計，2022年全國火災發生次數共1萬5,890次，而建築物火災就有5,512件，占了34.7%。此外，居家火災也是隱形隱憂，如電器故障、電線老舊、幼童玩火、瓦斯洩漏、烤火取暖等……，其中因「電氣因素」所造成的火災便占了18.2%、因「爐火烹調」造成則占了9.4%。

現代生活脫離不了電力與瓦斯爐，而它們所造成的風險是我們日常該注意的。因此家居生活上可遵循以下5要點來防範：第1，正確使用電器；第2，定期檢查電線設備；第3，取暖時注意用火；第4，四周不堆可燃物；第5，用火與用電時需謹慎。

而除了事前的預防，產險中的「火災保險」則可轉嫁風險來臨時，我們在金錢與財產上的損失。「火險」分成商業火險及住宅火險2種，「商業火險」是為了保障營業用的不動產因火災造成的損失；而「住宅火險」是為了保障居住的不動產因火災所造成的損失；當用途不同時，要特別注意投保的火險種類，以免繳了錢卻無法達到風險轉嫁的功用。

住宅火險不是強制性的保險，所以目前投保率並不高，其購買者多為房貸族。銀行為降低借貸風險，當人們申請房貸時，都強制要求先投保住宅火險，才願意撥款提供房貸。

另外，住宅火險會因房屋標的物地址、使用狀況、建造年份、總樓層數、本體建材、使用面積、裝潢成本與保險金額等而計算出不同保費，比如新北市板橋區建造40年的公寓，若是450萬元的保額，年保費約666元（住宅火險投保金額＝建築物本體造價＋建築物裝潢總價）。其中，住宅火險有「60%共保條款」的規定，意指投保金額只要達到重置成本的60％，產險公司就會視同足額投保，應全額理賠。若不足重置成本的60%，則會依保額與重置成本60%的比率賠償。

住宅火險保障的範圍除了因火災而造成的損失，也承保了因閃電雷擊、車輛碰撞等所導致的房屋損失。理賠項目除了建築物本體，也包含建築物內動產、臨時住宿費用、搬遷費用等其他附加保障項目可投保，而保費也會因各家產險公司的住宅火險內容不同使費用有所不同，投保前務必細看，不可大意。

（本文作者為國際認證高級理財規劃顧問（CFP®））

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