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高齡化社會人口結構改變 3理由及早規畫健康保險

聯合新聞網／ Smart智富月刊
由於少子化導致高齡化的人口結構改變，未來健康醫療照顧的壓力，都可能是你我非常沉重的負擔。圖／聯合報系資料照片
由於少子化導致高齡化的人口結構改變，未來健康醫療照顧的壓力，都可能是你我非常沉重的負擔。圖／聯合報系資料照片

【撰文：彭金隆】

最近全民健保與商業保險的話題非常多，這也提醒我們商業健康保險在防護未來健康風險的重要性。眾所周知，由於少子化導致高齡化的人口結構改變，未來健康醫療照顧的壓力，都可能是你我非常沉重的負擔。及早建構充足的醫療安全保障計畫，非常有必要。而為何健康保險要及早規畫，有以下3個理由：

第1個與法規有關。針對健康保險，《保險法》第127條規定「保險契約訂立時，被保險人已在疾病或妊娠情況中者，保險人對是項疾病或分娩，不負給付保險金額之責任」。意思是只要投保當下，身體已經存在的疾病，保險公司即使已經簽約接受投保，以後因這項疾病所產生的損失，是可以不用理賠的。

或許有人認為只要有買到保險，就享有所有疾病醫療的保障，但保險公司在理賠前會調閱病歷，一旦發現在投保時疾病已存在，依法有權主張不理賠。在健康險保單契約上，也已清楚說明「疾病」指的是被保險人在契約生效日後所發生之疾病。這也告訴我們，愈年輕身體狀況愈好，相對病歷上的「紀錄」少，更容易用合理價格買到更完整的保障範圍。等年紀漸長、病歷滿滿時可能就買不到，即使買到可能有很多也是不保事項。

其次，未來全民健保的給付缺口會愈來愈大，可能連提供基本醫療保障都有疑慮，自費項目與自付額變多，且若有昂貴特殊醫療需求時，極可能也無法提供即時救援。因此須及早布建自身的健康保險網，儲備更充足的未來醫療費用資源來因應。

最後，隨著通膨趨勢與醫療技術進步，未來醫療成本將有增無減，加上醫療商業化與高齡化社會對高品質醫療的追求，整體醫療費用也會提升。常見有些先進國家的醫療費用極為昂貴，台灣也很有可能走上這條路，是及早規畫健康險的第3個理由。

大家常討論多少錢才夠生活，要過怎樣的生活可繁可簡，自己可以決定，但病痛不會因為有錢沒錢而有別，就醫費用也無法議價，當預知醫療成本會愈來愈貴，照護成本必然增加，及早建構自己的健康保險計畫是非常重要的。

（本文作者為國立政治大學商學院副院長、國立政治大學風險管理與保險學系教授）

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