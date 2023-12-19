升息後遺症 專家：恐現30年來最低迷情景

【撰文：朱紀中】

高利率造成美國房市供需失衡！10月成屋交易年減14.6%，年化交易量掉到只剩379萬戶，創13年新低。由於賣家惜售，成屋交易房源已減少到只有4年前的一半，市場呈現「量縮價漲」的詭譎現象。

美國房市買氣雖不弱，專家卻擔心可能出現30年來最低迷情景。因為高利率不僅讓首購族無力進場，更打亂所有換屋族的規畫。特別是那些在疫情期間被低利率吸引進場買房的消費者，當時30年期房貸利率最低只有2.65%（2021年1月），現在即使從高峰回落，仍高達7.41%。正因利率高低相差太懸殊，那些勇於逢低進場的買家，現在即使房價普遍上漲30%～50%，但考量房子一旦賣出、再轉手買進，房貸利率就得翻倍上揚。為了保持低月付金，避免打亂理財規畫，即使心中想換房，也不敢出手，成屋交易量因此直線下滑。

房市詭譎之處還不僅如此。住宅市場因房貸利率高、造成惜售，商用不動產卻因為資金成本飆升，賣壓沉重。在利率遲遲不降的情況下，疫情期間被美國政府凍結處理的銀行不良資產，一旦啟動處理程序，房市賣壓恐會跟著加重，甚至衝擊中小型銀行經營。這些升息後遺症即將出籠，市場波動將難避免，大家務必小心！