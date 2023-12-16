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投資級公司債表現可望倒吃甘蔗

聯合新聞網／ Smart智富月刊
示意圖／ingimage
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【撰文：張繼文】

原本2023年被預期是債券大放異彩的一年，但因美國經濟表現明顯優於市場預期，反而使得聯準會（Fed）貨幣政策持續維持鷹派，並壓抑2023年債券資產表現。儘管投資級公司債2023年表現不如預期，但從政策面與評價面來看，投資級公司債已經迎來真正的投資甜蜜點，未來表現可望倒吃甘蔗。

美國通膨逐步正常化　聯準會升息見頂機率高

雖然美國2023年的經濟表現優於市場預期，但通膨降溫的趨勢卻沒有因此而受阻，無論從消費者物價指數（CPI）或者個人消費支出（PCE）的年增率來看，都可看到持續降溫的跡象；特別是聯準會最重視的核心PCE，9月年增率已經降至3.7%，相對於9月聯準會FOMC會議時的經濟預測可謂超前達陣（當時預估年底可降至3.7%）。隨著美國通膨持續朝目標前進，未來聯準會進一步升息的可能性相對偏低。

另外，根據目前的基本情境，聯準會可能會維持當前利率水準較長時間。然而，實際的貨幣政策施行細節會依據經濟數據變化而調整。美國經濟雖仍具韌性，但已經開始出現愈來愈多轉弱的訊號，未來聯準會貨幣政策朝更鴿派方向調整的機會最大，這也代表投資級公司債面臨的利率風險已大幅下降。

到期殖利率6%以上　評價吸引力再提升

目前，投資級公司債的評價相較於2023年年初更為吸引人。以美國投資級公司債指數為例，目前指數到期殖利率高達6%以上。即便2023年以來，美國10年期公債殖利率大幅上升超過60個基點，美國投資級公司債指數仍有約1.1%的正報酬，這就是高殖利率優勢的最佳驗證。

此外，如果我們從2022年10月24日美國10年期公債殖利率高點起算，至2023年11月8日為止，公債殖利率約上升25個基點，而美國投資級公司債指數的累積報酬率則達7.6%。這些例子不僅彰顯高殖利率對投資債券資產帶來的優勢，也提醒我們布局投資級公司債最好的時點其實是在殖利率處於相對高點的時候。

雖然短期美國公債殖利率仍可能會上下震盪，但是從12個月以後的角度來看，預估公債殖利率應會明顯低於當前水準，收益加上資本利得潛力值得期待。

如果檢視債券價格，目前美國投資級公司債指數的加權平均價格相當於87.1元，不僅較過去10年的平均值折價超過16%，也遠低於債券的發行面額100元。當債券無違約到期時，發行人將以100元的價格返還本金，在基本面風險沒有顯著上升的環境下，當前債券的價格可謂極具吸引力。

除了前述的升息到頂與評價優勢外，投資級公司債在2024年還有個重要的亮點——基本假設美國聯準會2024年年中或者更早將開始啟動降息，這對美國投資級公司債來說將會是關鍵利多。

根據過去20年經驗來看，只要聯準會啟動降息（共2次：2007年與2019年），隨後1年美國投資級公司債指數的表現都領先主要股債資產。這2次降息的市場環境相當不同，但是仍然可以看出無論在市場面對較大經濟風險（2007年～2008年）或者美國經濟溫和衰退（2019年～2020年）的情境下，美國投資級公司債均更有表現機會。

總結來說，目前投資級公司債已經正式進入布局甜蜜點，在政策面與評價面的利多帶動下，投資人除了可掌握高殖利率優勢外，也有望參與資本利得機會。布局投資級公司債就應把握殖利率仍在長期高檔的時機，對有長期資產配置需求的投資人來說，也可趁著投資級公司債的價格仍便宜，持續以大幅折價的成本累積投資的核心部位！（本文作者為野村投信投資策略部副總經理）

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