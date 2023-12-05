善用選擇權 股市多空都能賺

【撰文：李科諺】

連續2年，台股大盤多空激烈波動，即便是績優股或是價值股，一旦遇到熊市，也多半難逃一跌。何況是與大盤高度連結的期貨、選擇權等商品，波動度更大，投資人一旦做錯方向，損失更多。高度重視風險管控的散戶贏家林昇表示，了解並善用選擇權，反而能在波動中找到最好的進出點，是相對風險可控、勝率可拉高的工具。

商品特色》具靈活性且可避險，但單壓賣方恐風險無限

選擇權的優勢就在於靈活性和風險管理，當預期市場波動性將增加，便可以透過買方來獲利；當市場波動率創高後開始收斂時，則可用賣方來獲取時間價值的收斂。

通過選擇權，投資人可以設定其潛在的損失和收益。這對於那些希望控制風險、不願意直接在波動市場中承受大風險的投資人而言，是非常吸引人的選項。

不過，如果採賭注心態壓單邊，且槓桿過大時，其實還是相當危險的。特別是單壓賣方，確實有虧損風險無上限的可能性，即使發生的機率很低，也不能不防，因為還是存在遇到市場黑天鵝的可能。

交易方式》可依市場預期波動率，選擇成為買方或賣方

選擇權的價格不僅取決於標的價格，還與波動率密切相關。波動率較高，意味著股票價格變動幅度較大，同時也增加了選擇權執行的機會，從而提高其價值。

如果從波動率的角度來看，在選擇權交易中決定要成為買方或賣方的主要理由和原因，包括對未來市場波動性的預測，以及對選擇權定價的理解。因此波動率是衡量資產價格變動幅度的重要指標，對選擇權價格有著重要的影響。

當市場預期波動率將增加時，選擇權的價值通常會上升，因為價格大幅波動的可能性增加了。

在這種情況下，成為選擇權買方可能是有利的，因為可以利用市場的高波動性來實現潛在的高回報。此時價格的波動將可能高於時間價值的流逝，投資人可藉此達到獲利。因此在波動率較大時，站在買方將較有優勢。

反之，當市場預期波動率將降低時，選擇權的價值可能會下降。

在這種情況下，成為選擇權賣方可能更有利，因為在波動率較低的期望下，選擇權價值將隨著時間減少，導致選擇權價格下降。

作為賣方，可以從初始的權利金收入中獲利，尤其是當市場較為平靜，且選擇權未能達到執行價時。

因此面對不同的盤勢，只要能靈活的在買賣雙方間轉變或布局，就可以不被波動率大小限制，隨時都是進場良機。

操作策略》多空或盤整皆可交易，但應低於1/6投資總額

除了可以自行選擇當買方或賣方外，選擇權的多樣性也延伸出許多不同的策略，例如多頭時可買進買權、買權多頭價差；空頭時可買進賣權、賣權空頭價差；盤整時賣出跨式、賣出勒式等，這些策略可以幫助投資人，在各種市場條件下，都能找到適合自己的投資方式。

例如：當預期股市將出現狹幅整理時，可利用賣出跨式的方法操作。以2023年11月17日收盤舉例，賣出「台指選擇權12」1萬7,200點的買權，得到273元的權利金；賣出「台指選擇權12」1萬7,200點的賣權，得到266元權利金。而在跨式選擇權中，由於賣出買權與賣權各一口，只要未超過波段高低點（1萬6,659點與1萬7,741點）都可以獲利。

選擇權的操作就如同下棋，不只要有綜觀大局的眼光，更要保持穩健的心態。一味的壓單邊或重壓，都將讓自己置身於風險中。對此，林昇也特別建議，在操作時勿超過總投資資金的1/6，除了能減緩心理壓力外，剩餘的資金還可以用於倉位風險的管控，降低虧損比例。

例如：在賣權10元時，賣出賣權，賺取10元權利金，而後若賣權漲至500元時，再賣出1口賣權，則2口總共收取510元（10元＋500元）權利金，而第1口倉虧損490元（10元−500元），兩者相加還反賺20元（510元−490元）權利金（此公式計算暫無列入時間價值做考量）。

總之，從波動率角度，決定作為買方或賣方，主要是基於對未來市場波動性的預測和對選擇權價格敏感度的理解。

波動率由低升高傾向於買方，波動率由高降低則傾向於賣方，只要掌握了基本的原則，再搭配個人投資適性，選擇權將不只是避險工具，更能成為投資人的獲利利器。