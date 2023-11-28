借鏡國際退休基金 永續投資策略

【撰文：王儷玲】

近年世界各國退休基金都重視永續投資，因永續投資的目的是追求長期穩健報酬，這與退休基金目標一致；由於退休基金是國家經濟成長與金融市場發展的重要助力，透過退休基金結合正向永續發展目標，可實踐永續目標，成改變環境與社會的重要影響力。

2020年，日本政府退休投資基金（GPIF）、美國加州教師退休基金（CalSTRS）和英國高校退休基金（USS）都宣布將更加關注氣候帶來的投資組合系統性風險；加拿大8大退休基金（Maple 8）也公開承諾致力於將ESG因素納入投資決策；荷蘭退休基金（ABP）、紐約州公共退休基金（CRF）都宣示，到2050年就要實現淨零脫碳。發布永續報告的退休基金中，有超過4/5的基金都已訂定氣候或二氧化碳減排策略，同時也遵循國際氣候相關財務揭露（TCFD）框架製作報告書。

世界規模最大的GPIF，管理逾200兆日圓資產，近8年來積極將ESG指標納入投資流程，GPIF 2020年就開始與10家銀行和3家金融機構合作，擴大綠色債券、社會債券和永續發展債券的投資。GPIF在ESG投資中，透過創建新的ESG指數追求長期報酬，資產管理規模約達12.5兆日圓，目前建構的ESG指數已增至9種不同類型，包含國內外3大類指數：ESG主題指數、減碳指數、性別平權等指數。在投資績效方面，GPIF所選取的ESG指數，累積至2023年3月的投資績效，均打敗大盤，表現皆優於其所選到的ESG指數和東證股價指數（TOPIX）之市場平均。此外，GPIF也遵循TCFD與自然相關財務揭露（TNFD）框架，公布風險評估及影響數據等，更執行了影響力投資之量化衡量。

另一永續投資典範是加拿大退休金計畫（CPP），其永續投資特色是，有相當高比率投資於基礎建設以追求長期穩定的報酬，透過多元投資組合分散風險，投資組合更擴展至39個國家。CPP也是第1個發行綠色債券的退休基金，並創建綠色債券框架，篩選有資格納入其綠色債券投資組合中的標的。

相較於國際退休基金在永續投資的規模與策略，台灣退休基金應算是剛起步，建議我國退休基金未來可透過委外投資方式，參與更多元ESG投資策略，包括透過私募基金、基礎建設、房地產證券化等方式投資國內永續投資項目。在自主投資部分，亦可多投資國內市場永續相關股票或債券指數、ETF及基金等。此外，建議台灣指數公司可積極編製更多適合退休基金投資的國內ESG指數，解決重要的永續議題。

（本文作者為中華民國退休基金協會理事長、台灣風險與保險學會理事長）