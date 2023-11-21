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台灣退休金制倒數第9名！通膨升溫 退休制度須改變

聯合新聞網／ Smart智富月刊
退休示意圖。圖／ingimage
退休示意圖。圖／ingimage

【撰文：朱紀中】

「全球退休金制度評比，台灣淪倒數第9名」，這項評比由人力資源顧問公司美世（Mercer）與特許金融分析師協會（CFA）共同編製，今年針對全球47個國家的退休收入體系進行評比，這些國家人口合計占全球64%，算是具有相當代表性。

比較近2年指數排名變化，台灣2022年在44個評比國家中排名倒數第8，2023年評比範圍增加哈薩克等3國，但台灣排名只有倒數第9，增加的「墊背」是奧地利。退休金制度令人稱羨的奧地利，2020年剛通過全面提高養老金支付比率，為何退休金評比竟大幅滑落？主因「可持續性」指標分數全球墊底，只有22.6分，甚至不到台灣（52.9分）一半。原來養老金給的多，政府財源長期能否支付卻是大問題。專家提醒，隨通膨升溫，退休制度能否配合調整、做出足夠改變？必須注意。

美世和CFA協會評比退休金制度，主要看3個指標：充足性、可持續性和完整性。如果和全球平均比，台灣3項分數全部落後。如果和亞洲主要國家比，也只能算中段班，排名第6。報告提醒，由於通膨升溫、利率走高，台灣若要提高退休金制度評分，必須注意預期壽命增加的現實，逐步提高領取退休金的年齡、同時應提高中老年人的勞動參與率。令人遺憾的是，這些全球頂尖顧問的建議，在這次總統大選中完全不見討論，看來台灣人養老只能自求多福，真的不能期待政府！

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