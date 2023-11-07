設定3大停利點 安穩度過波動

【整理：黃嫈琪】

2023年8月以來，美股及台股都無力上攻，這時總有投資人後悔自己沒在前波高點停利出場。市場的漲跌趨勢難以預測，到底該怎麼做，才能在適時將獲利入袋？

「基金教母」蕭碧燕在新書《蕭碧燕 投資就該贏到最後》當中，鉅細靡遺的分享近30年來的成功訣竅——除了要選長期趨勢向上的市場，最好也能持續定時定額投資，且堅持停利不停扣。她認為，絕大多數人很難忍受市場的大幅波動，但適度停利後再繼續定時定額會更有機會成功。只是停利點該如何設定？

「其實沒有一定的標準答案。」蕭碧燕說，但接著再以蕭式直言風強調，「真正的答案是：哪一種你做得到？做得到，才能真正賺到錢；做不到，一切皆為空談。」

為什麼她會這樣說？假設同樣是投資台股市場，A君在1萬2,000點時贖回，接著台股下跌了，一定感覺贖對了；B君沒在1萬2,000點贖回，看到台股下跌時扼腕不已，沒想到後來台股竟漲到1萬8,000點，這時又換成A君扼腕了……。因為沒人能預測最高點和股市的漲跌，那麼「為什麼要為一個沒有答案的問題困擾呢！」她說，既然如此，不如把停利點掌握在自己手中。以她而言，是把停利點分為以下3個程度：

1.小微笑（如15%～20%）：

投資過程中可以常常停利，因此贖回次數多、過程較不會被波動撼動心情。但最終所賺的最少，也累積最少的本利和，過程可形容為：「常常微笑不常哭。」

2.大微笑（如40%～50%）：

投資過程中停利次數比小微笑少，被市場折磨（回檔）的次數也比小微笑多，但是最終賺的絕對金額，會比小微笑多，過程可形容為：「偶爾笑且笑得比較大聲，但也必須偶爾哭。」

3.仰天長笑（如100%）：

投資過程中，贖回次數少，非常辛苦，會時時被波動撼動心情，報酬率一下子正一下子負。但最終賺的絕對金額卻是最多最豐，也累積最多的本利和，過程可形容為：「一直哭，但最後可以哈哈大笑。」

蕭碧燕強調，投資人要訂定自己的小微笑、大微笑、及仰天長笑的報酬率是多少，甚或有其他更好的策略。大家可以她的原則為例，好好的思考自己做得到哪一項？而思考的點不外乎：

1.自己願意等待的時間及接受的過程。

2.該筆資金何時需用到？

如果願意等待的時間愈久，也願意接受過程的起起伏伏，自然停利點就可以設愈高；如果不是，那就設低一點，免得中途崩潰，功虧一簣。如果該筆資金是買車用的，那應該是短期需求，也就會設低一點；如果是退休基金、子女教育基金，那確定是長期需求，停利點就要設高了。

她同時提醒，所投資的標的，必須挑對長期趨勢向上（牛長熊短的市場）、績效又是同類型中靠前的好基金，是1軍市場的好基金應該雀屏中選才對。若想使用一些策略來幫助自己成功，她有以下建議：

1.在自己扣款的基金中分類，有的小微笑、有的大微笑、有的仰天長笑。

2.第1次投資的人最好從小微笑開始。

3.想仰天長笑的基金，因為投資時間會很長，過程中如需要用錢，或心中被波動的市場動搖，可採部分贖回以應付不時之需，且降低心中的恐懼。

4.有些人會採取「股市愈高停利點愈低，當股市回檔後再調高停利點」，都可以，只是我比較喜歡按紀律執行。不過，在股市愈高點起扣的人，一開始停利點可以設得較低；在股市愈低點起扣的人，一開始停利點可設得較高。

5.若你有能力看趨勢、有能力用技術指標、有能力用成交量大小、有能力用融資餘額大小判斷停利時機，那就用吧！

6.扣款金額的大小，也會影響停利點的高低，通常金額大停利點低，金額小停利點高，至於多少金額算大？每人皆有不同的感受與定義，你可以自行決定。

7.停利點的高低也依個人忍受度而定，停利點不是一定要設多少數字的問題，而是你能接受什麼過程的問題——你不能接受漲漲跌跌的過程，停利點就設低一點；可以接受時間長一點、過程漲漲跌跌也無所謂，那就設高一點。

也許一開始你信誓旦旦地跟自己約定，這筆投資必須要仰天長笑、沒賺100%不會出場。但是內心的恐懼還是不敵股市的下殺，開始產生悔不當初的想法。如果你有這種心情，且發現自己受不了，就該清楚：其實你做不到仰天長笑！所以，有些人永遠都把停利點設在15%或20%，也很好，簡單、紀律、容易執行。