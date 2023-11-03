用矩陣式存股法挑出優質股

聯合新聞網／ Smart智富月刊
台股示意圖
台股示意圖

【撰文：李科諺】

從2020年疫情爆發以來，台灣股市經歷了猶如三溫暖般的上沖下洗，從低點8,523點一路反彈到1萬8,619點的歷史高點，再因聯準會（Fed）緊縮政策影響，從高點一路摔到1萬2,629點。大幅震盪讓許多投資人受傷慘重，不少短線投資高手也覺操作異常艱難。但對於價值投資人而言，反而是趁勢累積資產的好時機。

專注價值投資的知名財經作家的雷浩斯，不到20歲便進入翻騰的股海，雖也曾數度翻船，但失敗的經驗令其更加精進投資方式，並效仿股神巴菲特（Warren Buffett），不只在價值投資上累積資產，更豐富了許多產業知識。

雷浩斯在2022年受到全球股市走空影響，投資組合出現虧損，但今年抓住人工智慧（AI）趨勢，績效得以大幅改善。這令他回憶起2009年年初金融海嘯剛結束時，帳面數字也很難看，但在短短不到2年內就賺了1倍多，讓他認知到好股終究不會被埋沒。因此，如何篩選好公司才是關鍵。

而在複雜的財報中，雷浩斯頗看重2個數字，就是「股東權益報酬率（ROE）」與「自由現金流」，並以此建立「獲利能力矩陣評等」替公司分級，將公司分為A級、B1級、B2級、C級、C1級等多個等級，但投資只考慮A級與B1級，B2級以下的公司都不考慮。

體質好的公司，有較好的績效表現與評級並不令人意外，但有時公司營運會受景氣或黑天鵝事件影響，所以對1檔股票的觀察期最好為5年，若5年都維持A級，則優先投資；若從B2級一路上爬到A級也會列入特別觀察名單，因為這可能成為潛力股。

對於價值投資人而言，安全邊際是用來做進出場判斷的關鍵，對於投資進場點，雷浩斯認為可以從3個方向切入：

1.等待年度低點，統計大盤每年高低點作為參考。

2.尋找個股歷史本益比的低點，當作進場點標準。

3.分批買進，並利用現金股息來做加碼，減少投資壓力與負擔。

他以維田（6570）為例說明，近年該公司在獲利矩陣評級都獲得A等級，且有大股東佳世達（2352）挹注，前景展望佳。但雷浩斯認為，接近歷史低點的本益比才是較佳的切入點。

另外，為了降低單一個股的投資風險，秉持著雞蛋不放在同一籃子的原則，雷浩斯會建立多檔投資組合，且每檔投資組合的金額不超過總投資金額的5%，最理想的情況下，是組合皆由A級股組成。

不過，若有個股能從C2級或B2級，一路上爬至A級，代表營運績效持續增強，可列入觀察名單，但至少需觀察2年，且不可跌出A級之外，才能納入組合中；反之，若一家公司財報表現不佳，一路從A級下降到B2級或是C1級，投資人則需果斷停損，避免損失擴大。

投資策略》Q4建議先停看聽，且應聚焦A級股

今年以來台股加權指數漲幅逾16%（截至10月20日），AI題材成為當紅炸子雞，本益比不斷飆高，雷浩斯認為，若投資人沒有持有AI股，也不要急於躁進，除非是原先便持有的股票因搭上AI順風車而上漲。否則在當前投資成本太高。

另外，國際股市不斷冒出黑天鵝，首先聯準會是否將迎來最後的緊縮，令投資人提心吊膽，以巴衝突升溫也加劇地緣政治風險，同時台股陷入高檔盤整，國際熱錢動向不明，雷浩斯認為第4季若要投資，建議先停看聽。

而且好公司也會回檔，例如宜鼎（5289）2022年股價最低來到147.5元左右，7倍本益比，今年最高來到366元，以2022年EPS 21.46元，本益比15倍來算，價位約落在321.9元。所以不論股價被高估或低估，終究會回到合理的區間。

若是手上持有大型權值股的投資人，也不必過於擔憂，例如：台積電（2330）從2003年至今，獲利矩陣評級都在A級，加上該企業在產業鏈上的不可或缺性，使得台積電永遠都在雷浩斯的持股名單中。

因此當前投資人更該將焦點放在A級公司上，好比台積電、大立光（3008）、聯發科（2454）、儒鴻（1476）、宜鼎、臻鼎（4958），或是有集團挹注效益的宏碁集團，佳世達挹注的維田，有集團挹注的公司，代表成長力道更好。

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