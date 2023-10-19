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參加勞退自提有什麼好處？對退休金有何影響？

聯合新聞網／ Smart智富月刊
確保勞工有充足退休金，除督促政府進行勞保改革，勞工仍應盡早透過勞退自提增加退休所得。本報資料照片
確保勞工有充足退休金，除督促政府進行勞保改革，勞工仍應盡早透過勞退自提增加退休所得。本報資料照片

【撰文：王儷玲】

由於勞保基金財務危機未解除，最近許多勞工與工會透過遊行要求雇主提高勞退提撥率，這正反映出勞工對退休金不足的擔憂。然而要確保勞工有充足退休金，除督促政府進行勞保改革，勞工仍應盡早透過勞退自提增加退休所得。

勞退新制下，除雇主須強制提撥6%外，勞工可再自願多提繳1%～6%的退休金。勞工參加「勞退自提」有何好處？對退休金有何影響？首先，勞退自提不但具節稅效果，又可享有政府保證收益。由於勞退自提金額可自當年個人綜合所得總額中扣除，故具節稅效益。以月收4萬元的上班族來說，每月自願提撥3%，整年可節省之稅負為722元，若提高至6%，則節省之稅負達1,444元，自提愈多，節稅效果愈明顯。

此外，勞工自提可提高未來每月退休金提領金額，讓退休財務更完善。例如，以2022年台灣新鮮人平均起薪3萬4,000元為計算標準，假設工作35年，每年薪資成長1.5%、勞退基金報酬率3%的情況下，願意額外自提6%的勞工，將比完全沒自提的族群，每月可多領超過1萬元退休金；若報酬率提升至5%，則自提6%的勞工每月就能領約3萬6,000元的退休金，可見勞退自提可讓勞工的退休金提高，如此也可減輕勞工擔心勞保會破產問題。

根據統計，2005年勞退新制至今已上路18年，願意參加自提的勞工比率僅13.5%，近87%的勞工沒有自提。據過去民調分析，勞工不自提的原因主要有3個，第1是害怕勞退破產問題，其實這是錯誤觀念，勞退新制與勞保不同，勞退提撥的錢放在個人帳戶，絕無破產問題。第2是認為政府基金投資績效太差，第3是無法提供投資標的讓勞工選擇。

要解決以上勞工疑慮就必須推動「勞退自選」，透過開放多元的優質退休專屬商品增加勞工退休金。2022年中華民國退休基金協會發布「勞工退休金改革民調」，指出有高達68.4%的勞工支持開放「勞退自選」，尤其39歲以下的年輕勞工有88%表態力挺，顯示開放勞退自選是大多數勞工期待的制度。其實，開放勞退自選後，投資平台上會有篩選過的優質退休理財商品，讓勞工依照年紀與風險偏好選擇適合自己的退休商品，不但可有效提高投資報酬率，同時也可透過專業退休理財教育協助勞工規畫長期退休儲蓄。

總而言之，開放勞退自選不但可以透過貼近勞工需求的商品增加自願提撥意願，又可在稅負優惠下增加投資報酬率，期盼政府能盡快開放勞退自選機制，創造政府、勞工雙贏！

（本文作者為中華民國退休基金協會理事長、台灣風險與保險學會理事長）

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