淨零排放的重大推力！如何建立永續投資組合？「2方法」可降低轉型風險

【撰文：陳碩存】

近年來，永續投資被市場視為達成淨零排放的重大推力，而到底目前全球永續投資的進度為何？又會有什麼樣的投資機會？接下來，我們會從今年幾個客觀數據來分析目前永續投資的進度、風險追蹤與投資機會。

根據估計，與工業化前的水準相比，人類活動已經造成全球變暖約0.9°C，而這也是導致全球暖化的主因。不過各地區存在顯著的地區差異：例如歐洲在1年內平均升溫多次超過1.5°C。

依據目前的估計顯示，到2100年地球可能平均升溫2.8°C，大大超過《巴黎協定》中升溫限制「低於2°C」的目標。而一旦全球暖化超過1.5°C，可能使得農作物產量下降、高溫相關死亡率提高以及乾旱和海平面上升，將對糧食安全、人類健康、供水和水資源壓力形成重大風險。

極端氣候頻率上升

降低碳排將刻不容緩

我們發現今年極端天氣事件呈上升趨勢。例如美國今年已經歷了15次極端天氣事件，龍捲風數量創下歷史新高，動輒損失超過10億美元。另外，最近希臘野火燒毀了5萬公頃林地，使得今年歐洲野火燒毀的面積略高於歷史平均。

近年來不只乾旱期愈來愈長，乾旱程度更是愈來愈嚴重。就美國陸地面積暴露在乾旱程度的比重來看，自2020年以來乾旱程度都一直維持在歷史相對高點。

乾旱情形愈演愈烈不僅影響用水安全，更會影響糧食安全。例如，美國最常見的兩種農產品——牛隻和玉米近期嚴重受到乾旱影響，可見氣溫上升可能會對農業產生嚴重影響。各項數據也都顯示狀況愈來愈險峻，而極端天氣事件的增加可能會影響企業資產價值、使得企業須付出更高額的保險費及危害到企業經營的可持續性。

但若想要改善極端氣候，降低碳排將會是重要手段之一，而現實狀況又是如何呢？若以碳排的原因來分析，發電仍是主要的罪魁禍首，而工業製程由於未完全轉型完成，成為碳排放的第2大主因。

若以碳排放的國家來看，前5大汙染經濟體，包括中國、美國、歐盟、印度和俄羅斯，占全球排放量的60%。不過各國之間在碳排放原因上存在顯著差異。例如中國在交通排放呈現較低比重，很有可能是電動車滲透率快速拉高，減少交通上的碳排放。

若想降低碳排放，永續投資將會是重要的推動力量。歐洲向來是永續投資的資金來源主力，儘管歐洲在俄烏戰爭後經濟有放緩跡象，但在永續投資的資金注入上仍保持其穩定的流入。最新的資料顯示2023年第2季仍吸引了約200億美元的流入，相較於北美及其他區域成為永續資金的安定力量。

在公部門部分，包括大多數汙染大國大多已經制定、承諾或將廣泛的凈零目標付諸立法行動。而國家承諾可以通過監管和激勵措施（如美國《降低通膨法案》（Inflation Reduction Act，IRA）和歐盟《綠色新政產業計畫》（Green Deal Industrial Plan，GDIP））導致進一步的政策行動。

同樣地，許多私部門企業也認識到它們在降低排放方面能夠發揮的作用，已有近3,000家企業的凈零承諾得到了凈零排放倡議組織的驗證，另外有3,000家公司承諾對淨零設定目標。

儘管大多數國家和許多大公司已經承諾並設定了向低碳經濟轉型的目標，目前現有承諾加起來仍不足實現《巴黎協定》當中將全球暖化限制在「遠低於2°C」的目標，因此仍需要各方更加積極努力。

極端氣候對於各產業的衝擊顯而易見，因此我們建議投資人在布局自身投資組合時，能同時考量氣候變化對於公司發展帶來的影響，將永續投資納入投資組合是一個很好的解決方案。

配置跨資產類別公司

可降低轉型風險

永續投資包括採用不同方法的多種策略，可以跨資產類別應用。例如，投資人可以藉由投資低碳領導者，也就是投資碳排放密度較低的公司，再加上優先排除碳密度最高企業的投資策略，來降低未來投資組合可能面臨的低碳經濟轉型風險。

此外，投資低碳經濟轉型的公司，例如因應氣候變化影響提供解決方案的公司，儘管現在這些碳經濟轉型的公司可能有更高的碳足跡，但卻是未來脫碳的核心驅動力，例如空氣清淨、減碳排放、能源效率和智慧交通等題材。

（本文作者為瑞銀投信投資研究部主管）