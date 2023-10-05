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如何股利、價差都雙賺？ 專家教「存股口訣357」 要做2步驟

聯合新聞網／ Smart智富月刊
在股市裡賺價差，必須掌握買低賣高的原則，但是因為不會判斷買賣點，許多散戶總是落入追高殺低的循環。聯合報系資料照
在股市裡賺價差，必須掌握買低賣高的原則，但是因為不會判斷買賣點，許多散戶總是落入追高殺低的循環。聯合報系資料照

【整理：黃嫈琪】

在股市裡賺價差，必須掌握買低賣高的原則，但是因為不會判斷買賣點，許多散戶總是落入追高殺低的循環。擁有超過20年投資經驗的《投資家日報》總監孫慶龍，就經常使用一種進可攻、退可守的策略，他在2023年出版的新書《超簡單買低賣高投資術》分享，可以選出基本面優秀的股票，並且在高現金殖利率時進場，在公司業績平平時領股利，等公司營運成長且股價超漲後賣出，如此一來，股利與價差都能夠順利到手。

孫慶龍依長年經驗歸納的「存股口訣357」，投資時有以下2個步驟：

1.選股：近5年，年年都能配息的股票。

2.操作：針對選出的股票，近5年「現金股利」平均值計算現金殖利率，依以下條件操作：

（1）買進：現金殖利率達7%，股價相對便宜，可買進。

（2）賣出：現金殖利率降到5%，股價已達合理價，賣出。

（3）賣光：當現金殖利率降至3%，股價太昂貴，持股要賣光。

孫慶龍在今年5月時，就對「存股口訣357」進行了歷史回測，完全不考慮任何基本面、產業面、籌碼面、甚至技術面等因素，只要符合「近5年公司年年配息、近5年平均現金殖利率7%」條件，就直接列入買進名單，並且Buy & Hold（買進持有）到殖利率降到5%時賣出，以2010年1月1日到2023年5月10日為歷史回測區間，總共會進場2,280次，平均勝率可達88.94%，平均報酬率為31.94%；投資組合累積報酬率738%，勝過大盤同期的90%；換算成年化報酬率17.26%，也大幅超越大盤的4.94%。

這項回測僅採取「7%買進、5%賣出」，但是存股口訣357的策略還有1項是「殖利率降到3%賣光光」，當現金殖利率降到3%，除非公司基本面出現結構性改變，否則賣光光將是保存最大獲利的最佳選擇。

除了做回測表現好，孫慶龍實際操作的績效更可觀，最代表的一檔標的是漢科（3402）。他在2020年時選到這一檔好股標，當時他2015年到2019年的平均現金股利，作為買進條件的設定；5年現金股利平均值為1.96元﹝＝（0.85＋2＋2.45＋3＋1.5）/5﹞，要符合7%現金殖利率，股價須落在28元（＝1.96元/7%）。

2021年，重新計算2016年到2020年5年的平均現金股利為2.33元﹝＝（2＋2.45＋3＋1.53＋2.7）/5﹞，要符合5%現金殖利率的賣出條件，股價須落在46.6元（＝2.33元/5%）以上。

進入到2022年，再次計算出2017年到2021年5年平均現金股利為2.53元﹝＝（2.45＋3＋1.53＋2.7＋3）/5﹞，要符合5%現金殖利率的賣出條件，股價須落在50.6元（＝2.53元/5%）以上。

回顧漢科股價的波動，2019年到2020年，大多數的時間都可以買到28元以下的價位，甚至2020年受到新冠疫情的衝擊時，股價最低還曾經一度跌到19.9元。假設2022年賣出，也有多次機會能賣在50.6元之上。

而孫慶龍在2020年陸續布局後，於2021年到2022年陸續賣出，資本利得加計這段期間領到的現金股利，獲利共達155萬4,000元，總報酬率92%。

孫慶龍強調，「存股口訣357」的回測與實際操作，雖都有好成績，但勝率也並不是100%。他建議，選股後仍需了解公司的基本面和前景，才有助於提高賺錢勝率。

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