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退休理財的雙贏選擇

聯合新聞網／ Smart智富月刊
路透
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【撰文：王儷玲】

根據國發會人口推估預測，2033年台灣高齡人口將突破600萬人，如何做好退休理財規畫已成為近年來最受注目的重要課題。值得注意的是，近年來國際間強力推動綠色金融與永續投資政策，疫情後全球投資人更加認同在投資獲利的同時，最好能兼顧環境永續與社會責任的投資理念。因此，「永續投資」成為新顯學，市場上也陸續推出更多元的永續投資商品，其中符合ESG評鑑的個股、永續高股息基金（主動型基金）及永續高股息ETF都成為退休理財的熱門首選。

永續投資之所以能在近年掀起投資浪潮，主要原因在於永續投資商品績效「夠穩健」，較能夠「規避外部環境風險，達到長期累積報酬率」。即便是遇到新冠肺炎疫情衝擊、能源價格崩盤、全球金融市場的空頭走勢，抑或是聯準會近期不斷的緊縮貨幣政策，永續投資其績效仍然能獲取較佳報酬率，充分展現抗跌韌性。

目前全球金融市場仍劇烈震盪中，也讓國際投資趨勢愈來愈看重企業永續經營。例如，從績效來看，MSCI全球ESG股票指數近10年的累積報酬率皆優於MSCI股票大盤指數，顯示長期持有ESG表現佳的企業股票，有較高機會換取較佳的長期報酬率。而在債券部分，也發現MSCI綠色債券投資績效優於投資等級債及非投資等級債。

2023施羅德退休理財暨永續（SDGs）投資大調查顯示，無論是一般投資理財或退休準備，都有70%理財者未來2年願意進行永續投資，此外，對本來已有進行永續投資者，有將近90%表示未來會繼續投資。調查顯示，未來有意願進行永續投資者，偏好的前3名投資主題為能源轉型（零碳排）、健康創新醫療、糧食及水資源。

另外，根據富邦投信與中華經濟研究院合作的「國人安心樂活享退調查」，台灣民眾使用ETF進行投資的比重有增加趨勢，且各族群皆偏好投資「永續型ETF」，而在累積退休基金的部分，主要偏好投資環境永續、科技減碳、綠電、電動車、5G、碳權等議題。台灣目前追蹤ESG相關指數的ETF包括國泰永續高股息（00878）、富邦公司治理（00692）與元大臺灣ESG永續（00850）。

退休理財需要建立具抗跌性且能穩步增值的退休投資組合，在微利時代下，民眾可以多利用具長線投資趨勢的永續投資，如此不僅能提升個人退休投資的長期報酬率，更能在整體人類皆重視的社會環境、永續發展議題裡，付出一點心力，建立「做好退休規畫、永續美好社會」的雙贏局面。

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