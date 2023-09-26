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如何才能讓高齡金融剝削不再重演？ 3面向預防人老財散

聯合新聞網／ Smart智富月刊
接連的社會新聞令人震驚與遺憾，其中一個是疑似輕微失智的高齡老翁，在贈與上億元房產給基金會後，因承諾生活醫療照護沒有兌現，引發爭議。示意圖／ingimage
接連的社會新聞令人震驚與遺憾，其中一個是疑似輕微失智的高齡老翁，在贈與上億元房產給基金會後，因承諾生活醫療照護沒有兌現，引發爭議。示意圖／ingimage

【撰文：廖一聰】

接連的社會新聞令人震驚與遺憾，其中一個是疑似輕微失智的高齡老翁，在贈與上億元房產給基金會後，因承諾生活醫療照護沒有兌現，引發爭議。我們都不是當事人，無從釐清事件緣由，更無法輕易判斷是非，也許真的是出於雙方誠心合意，僅旁人過於善意的揣測，但也可能是將進入超高齡社會常見的高齡金融剝削或詐騙事件。

但該如何做，才能讓這些事件不要一再重演？

首先，應及早幫自己安排一份攸關財產管理與保護的制度，如安養信託。除非是重大傷病事故引發失智或失能，否則大部分的人都是隨著年紀增長，失智及失能跟著慢慢發生。但當事人甚至是家人都很難清楚認知其緩慢改變引發的問題，同時高齡者對家人或親信的依賴度也愈深，這樣易在迷糊時被詐騙，清醒時只能當作是做功德或消業障，也易被居心叵測的家人或親信操弄擺布，導致財產被侵吞，留下家人陷入經濟困窘與財產紛爭。

其次，建議政府可在發放各種具福利性質的敬老卡或各式老人津貼時，要求長者定期參與說明會等軟性活動。藉此確保已長期與社會脫節的長者能與時俱進，了解現實社會中各種高齡金融剝削手段與詐騙手法，並介紹各種適當的財產管理與保護制度，除落實友善對待高齡客戶的金融政策，更能減少財產糾紛等民事興訟及老年福利等社會資源的浪費。

最後，呼籲金融主管機關應盡速透過有效政策，引導金融機構改用資產管理規模（AUM）作為第一線銷售人員的績效考核與獎酬機制依據。一直以來，金融機構都是以從業人員銷售金融商品的首年度（首收）業績，來作為升遷考核與獎金佣酬的計算基礎，這不合時宜的制度，讓少數沒有職業道德的從業人員常遊走法律灰色地帶，例如為了創新的業績與高額獎金，誘導客戶不斷購買新單，甚至在損及客戶利益下，慫恿客戶解舊買新。

金融業未來發展理財規畫的願景，應是讓客戶的資產透過適當投資組合獲得長期穩定的增長。而具備高職業道德的從業人員通常會以客戶利益為優先，他們的價值也需要金融機構給予長期的尊重與對待，不該在一買一賣的銷售作業流程中被現實環境扼殺。

請記得我們都會慢慢變老，大部分失智或失能也都是慢慢發生，個人、家庭、機構、社會及國家都該及早因應，否則刑事局打詐中心統計總損失金額、案件的數字將隨人口老化及少子化趨勢不斷再創高，屆時人老財散必是國安危機，也將是金融業的窮途。

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