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中國需要雷曼！恒大傳破產危機已2年 專家：政府干預反而壞事

聯合新聞網／ Smart智富月刊
中國恒大集團2021年9月傳出破產危機，當時，市場就以「中國雷曼時刻」即將到來，評論這個地產泡沫一旦破滅對中國金融體系可能造成的影響。（路透）
中國恒大集團2021年9月傳出破產危機，當時，市場就以「中國雷曼時刻」即將到來，評論這個地產泡沫一旦破滅對中國金融體系可能造成的影響。（路透）

【撰文：朱紀中】

2年了！中國恒大集團2021年9月傳出破產危機，當時，市場就以「中國雷曼時刻」即將到來，評論這個地產泡沫一旦破滅對中國金融體系可能造成的影響。730個日子過去，不只恒大在美國聲請破產、房企龍頭碧桂園也無法支付債券利息，大舉投資地產的影子銀行中植系還跟著爆雷，所謂「中國雷曼時刻」的引喻再次重出江湖。

受此利空衝擊，外資8月連續13個交易日賣超陸股，按《彭博》統計，這些海外基金總計撤出107億美元，乃是2016年以來賣超時間最長的一次。MSCI中國指數因此向下探底，總計今年自高點已下跌22%，若從2年前恒大首傳危機時起算，更已跌掉34%。

儘管中國政府降利率，又支持地方政府持續發債，試圖不讓泡沫破滅。但專家卻認為，從外資大賣中國藍籌股來看，政府干預反而壞事！「中國現在應該需要自己的雷曼時刻」，讓財務吃緊的企業徹底清盤，別再動用政策資源進去救市。因為政府從2年前開始緊急救援，結果房企財務危機不僅沒有化解，反讓市場擔心金融體系會被牽連，在擔心「定時炸彈」隨時可能引爆的狀況下，外資乾脆退出。從這個角度看，若想早些掙脫泥淖，中國真的需要雷曼式的清理。

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