對抗肥胖的「重量級」投資商機 3減重產業具潛力

【撰文：陳碩存】

全球正面臨「重量級」的煩惱！根據世界衛生組織（WHO）截至今年初的最新數據，全球已有超過8億人受到肥胖的影響。隨著大量人口城市化，加上人均GDP成長，預估10年內肥胖人口將再翻倍，並增加全球醫療保健系統負擔。也因此，瑞銀看好，從預防勝於治療角度出發的「對抗肥胖趨勢」投資題材，在未來將會有極佳的長線成長潛力。

當前肥胖已經是全球性問題，並被WHO描述為「公共衛生危機」，且由於已開發國家和開發中國家生活的方式改變，偏向更為不健康的生活方式，肥胖率（編按：肥胖人數÷總人口數）預計將進一步上升。世界肥胖聯盟（World Obesity Federation）預測，到2035年，全球一半以上的人口將超重，其中約24%的人口達到肥胖標；相較之下，2020年的肥胖率僅14%。且根據預期，到2035年全球肥胖人口更將達到19億人，肥胖人口的預期年增率為4.5%，將大幅高於全球人口預期年增率0.8%。

若以各國家來看，美國雖然人均肥胖率排名世界14位，但肥胖人數卻位居全球之冠。中國也因為人口眾多，總肥胖人數也是相當可觀，且人均肥胖率正由低位快速攀升中。肥胖率最高的國家則多為太平洋島國及中東國家，這些國家的肥胖率動輒超過30%，雖然說這些國家的經濟規模相對小，但若不採取行動，未來肥胖率的攀升也是令人相當擔憂。

全球肥胖衛生醫療支出

去年高達9900億美元

另外，隨著肥胖率攀升，相關的成本也在繼續上升。據WHO在2022年的一份報告估計，目前全球肥胖的年度成本，也就是用於肥胖的衛生醫療支出為9,900億美元，相當於全球衛生支出的13%左右。

依據《世界肥胖地圖集》（World Obesity Atlas 2023）最近的一項估計，如果不改善治療和預防措施，到2035年，肥胖的直接和間接成本將達到4兆3,000億美元，占全球GDP近3%。英國醫學雜誌近期的研究也預估，到2060年所有國家的平均肥胖年成本將上升到GDP的3.29%，而2019年為2.19%。

隨著全球醫療保健預算捉襟見肘，要求在政策上因應肥胖問題的呼聲也愈來愈高。由於肥胖在原則上是可以預防的，部分國家政府已經研擬了減少糖和脂肪相關攝取的財政措施和法規。另外，個人和社會層面也更加重視健康飲食，帶來了部分正面的跡象，例如千禧世代在糖和卡路里消耗量減少。不過，我們預計潛在的肥胖率將繼續上升。

健康意識提升

3減重產業具投資潛力

我們認為，「預防勝於治療」的趨勢投資題材將有長線的投資潛力，不過並非所有與減重相關的產業或業者都具備長線投資潛力，仍是需要依其獲利、定價能力評估。

例如，我們就不看好「健身和健身俱樂部」的投資機會。全球健身和健身俱樂部產業的年銷售額約為800億美元～900億美元。不過其市場較為分散，有許多私人和地方運營商，且進入門檻較低，限制了其定價機會。因此儘管它可以在預防和減少肥胖方面發揮重要作用，但在我們看來這不是一個有吸引力的投資機會。

相較之下，我們更看好以下3種產業的投資潛力：

1.食品行業：

未來消費者將更專注於適合自己的食品。我們認為均衡飲食仍然是減少肥胖的關鍵方法之一。在對抗肥胖的趨勢下，當前全球保健食品（health and wellness food）市場市值超過8,000億美元。根據一系列產業預期，未來可能以5%～7%年增長率成長。部分食品生產商和零售商也正在轉型成為對抗肥胖的解決方案之一。

2.運動服裝：

健康意識的提高，可能會導致愈來愈多人需要負擔得起的設備和服裝來從事體育活動或運動。儘管很難區隔運動和休閒，但我們估計全球運動服裝產業的年營收約為3,000億美元，而該產業正在北美和新興市場蓬勃發展。雖然與肥胖沒有直接關係，但時尚在運動服裝中日益增長的影響力也有助於推動這一類別的發展，我們預計未來幾年運動服裝市場將以7%～9%的平均年增長率成長。

3.營養補充品：

維生素、礦物質等營養補充品產業也間接受益於健康意識的提高。我們估計該產業每年產生約1,500億美元的營收，且將以7%～9%的年增長率成長，愈來愈注重健康和健身的消費者族群將支撐其長期基本面。當然，最大的風險在於質疑這些營養補充品有效性的醫學研究。其中，高增長的子產業包括運動營養、代餐和其他特色產品。

總體來說，我們認為肥胖預防題材的投資主題是具防禦性的，對經濟週期較不敏感，對專注於優質成長類型的投資者具有長線投資的吸引力。