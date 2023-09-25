供應鏈危機解除 新興主權債中長期投資價值浮現

【撰文：張繼文】

後疫情時代全球通膨急速升溫，新興國家央行早早著手對抗通膨，經歷2年縮緊銀根後，終於得以「先進先出（Firstin, First out）」，2023年能提早展開降息行動，支持債市上演優異表現！加上新興主權債十年一遇的價值潛力顯現，可為投資人提供良好的切入點。

全球通膨在疫情期間央行寬鬆貨幣政策的滋養下，於2020年開始大幅攀升，並在2022下半年見頂，後疫情時代下全球央行面臨的一大共同課題便是：收回寬鬆政策以抑制通貨膨脹問題的同時，還要兼顧經濟成長。

2021年初，當美國還在堅持「通膨是暫時性現象」時，新興國家央行早已著手對抗通膨，由巴西引領，拉開全球央行升息的序幕，緊接著智利、祕魯等國家亦迅速步上升息之路。

在經歷2年緊縮銀根後，通膨已明顯受控。因此，新興國家利率政策得以「先進先出」，於今年即可提早展開降息行動。目前巴西與智利已經宣布結束升息循環並啟動降息，其餘新興國家亦可望在通膨受控後，優先於已開發國家，陸續回歸寬鬆之路，此結果可望激勵整體新興債市表現。

成熟市場通膨雖然正在逐漸回落，然而核心通膨仍然高於央行目標，且其僵固性依然受央行關注，在接近升息終點的同時，保持停、看、聽的政策以調整步伐，使得成熟國家央行恐得讓利率維持在高原區一段相當長的時間。

以美國為例，7月份剔除食品與能源價格的核心消費者物價指數（CPI）年增率雖降至4.7%，距離聯準會可接受的水準仍然有一段路要走。而7月生產者物價指數（PPI）年增率反轉上升並超出市場預期，也為通膨降溫增添變數。通膨指標出現分歧，市場雖預期9月份FOMC會議將按兵不動，但也提升11月升息的機率。由此可見，通膨要持續穩定，並且達到聯準會可以接受的通膨水準，使聯準會確定結束升息循環，還需要時間等待。

供應鏈危機解除後

新興市場通膨快速緩解

然而，新興市場由於商品通膨貢獻度更高，在疫情引發的供應鏈危機解除後，通膨緩解幅度相對已開發國家明顯，加上新興市場央行早一步著手對抗通膨，新興國家通膨早在2022年底就降至市場預期之下。當已開發國家通膨才正剛剛步入低於市場預期的水準，新興國家通膨早已低於預期，且通膨下降超過預期的程度持續加大！

2023下半年，新興國家較有餘裕得以率先採用寬鬆貨幣政策，多數央行目前已暫停升息，部分甚至開始降息，寬鬆貨幣政策對新興債市帶來的好處即將顯現。

8月2日宣布正式結束升息循環、啟動降息的巴西，為本輪決戰通膨的領先國家，最早於2021年3月開始升息，經歷2年貨幣緊縮後，通膨明顯受控，CPI自2022年4月到達12.13%的最高點後，最新發布的今年6月份數據顯示通膨已經降至3.16%，正式進入央行的舒適區。自通膨見頂至今（2022.04.30～2023.08.11），巴西美元債上漲5.16%，對比同期摩根大通新興市場強勢貨幣主權債指數僅上漲1.61%，顯示巴西債市在貨幣政策步入寬鬆後，立即上演優異表現。

其他新興國家例如中國，不但沒有通膨問題，甚至已面臨通貨緊縮，更給中國政府刺激經濟理由，且寬鬆貨幣政策施行的空間更大。先前人行已經全面降息降準，未來貨幣政策可望持續寬鬆以支持經濟發展，可望帶動整體新興市場投資氛圍向好。智利則是類似於巴西先進先出的模式，通膨在2022年8月見頂後迅速回落，目前已正式步入降息循環，市場預期後續哥倫比亞、祕魯亦可望搭上寬鬆列車。

新興市場主權債正處於投資極佳位置，除了較早進入降息循環，有利新興市場債後市行情之外，當前殖利率仍高，適合投資人布局領取債券孳息。

另外，2022年由於市場氣氛不佳引起的過度反應，使新興主權債價格遭到錯殺，資產價格的下跌幅度已遠遠超過對基本面的實質影響，經濟成長早已落底且仍相當具韌性，目前處於總經回升階段。在基本面有撐下，新興債券的投資價值面顯得相當誘人，現在進場布局新興美元主權債的下檔風險相對較低，提供投資人很好的買入契機，中長期可望迎來可觀的投資回報。