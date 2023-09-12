從小職員翻身賺進數千萬 他曝「這方法」是短期投資中最重要工具

【撰文：周明欣】

編按：散戶多希望以小搏大，常將資金壓在高風險的資產上，只是一旦出錯容易滿盤皆輸。對此，擁有15年投資經歷，從小職員翻身賺進數千萬元身家的林昇認為，散戶如果想成功致富，不妨先賺取穩定收益，再將獲利投資在較高風險的資產放大報酬！

林昇也不吝在《超級回報：股市贏家的賺錢法則》一書中公布自己的股市操作手法，教大家如何運用總經指標判斷股市趨勢、再利用3大財報精選優質個股、善用籌碼指標找出大戶愛股，並活用技術指標掌握交易時機。林昇認為，只要讀者學會這套操作手法，就有機會脫貧致富，翻身成為股市贏家！以下為本書精彩摘要：

在投資股市中，了解市場大戶的行為和心理狀態是非常重要的。然而，要全面了解市場動態並不容易，因此，投資人需要借助一定的工具和方法。籌碼分析便是這樣一種方法，它源於美國並在全球股市中被廣泛應用，是我認為「短期投資中最重要工具之一」。

就我的觀察，籌碼分析至少有下面幾個好處：1.可預測市場趨勢；2.可降低投資風險；3.可提高投資報酬；4.與其他分析方法結合可提高準確性。透過對各類籌碼的變化情況和進行深入分析，有助於大家更好地把握市場走勢，進而提高投資回報率和風險控制能力。下面，我會幫大家介紹幾個與大盤和個股相關的籌碼指標：

大盤相關》3籌碼指標

與大盤相關的籌碼指標有「前10大法人淨部位」、「ADR指標」和「OBOS指標」這3個：

①前10大法人淨部位：

淨部位是交易人在期貨市場上所持有的買入合約與賣出合約的總淨額，可反映期貨市場合約中的總風險。一般當前10大法人淨部位偏多時，大盤走勢偏多的機率較大；反之則偏空。

要注意的是，由於期貨市場有避險的功能，所以要與股票市場的籌碼一起看。比方說加權指數主力買超向上，而前10大法人淨部位也向上，應偏多思考。若是現貨市場的籌碼偏多，期貨市場卻偏空，則要留意不一定是法人偏空操作，也可能是為現貨進行避險的動作，千萬不要看到法人未平倉偏空方，就看空股市，這是很危險的。

②ADR指標與OBOS指標：

漲跌比率指標（Advance-Decline Ratio，ADR）與超買超賣指標（Over Bought-Over Sold，OBOS）是根據股市中每天上漲和下跌的股票數量（又稱「家數」）計算得出的，我會用它們來輔助判斷大盤的多空方法，因為大盤對了，個股也就差不多對了。不過因ADR指標與OBOS指標是用來判斷上漲與下跌的家數，故只適用於加權指數、櫃買指數、類股，不適合用在個股。

ADR指標用來判斷短期行情的波動，當短期（5天）ADR指標向上，甚至站上長期（20天）ADR指標時，表示加權指數中多數的股票是上漲的，對於未來行情應偏多思考；反之，則應偏空思考。

OBOS指標可用來判斷波段高低點的轉折。實戰上，我會在OBOS指標的極大值與極小值區間各自畫上水平線，當OBOS指標接近上下水平線區間時，行情經常反轉。這是我抓行情高低轉折的訣竅之一，大家要記起來。

不過在這要提醒大家，在統計與判斷上，OBOS指標上方與下方的水平線並非一個精準的點位，而是一個機率較高的區間，當到達這個區間時，使用資金管理中的分散投入，都可以買到相對低點。但若你執意想買在絕對低點的話，那就只能算八字，看買不買得到。

個股相關》4籌碼指標

與個股相關的籌碼指標有「主力進出」、「法人買賣超」、「大戶持股」、「融資維持率」這4個：

①主力進出：

主力就是指「前15大券商」，而主力進出就是前15大券商的買進張數與賣出張數的統計（俗稱「買賣超」）。實戰上，最好是能夠以「主力持股張數」為主，再輔以3日的買賣超一起使用，效果會最好。

②法人買賣超：

在台股中，法人多認定為3大法人，由「外資」、「投信」、「自營商」組成。「外資」在台股中指的是來自國外的機構投資者；「投信」是專業的資產管理機構；「自營商」指自負盈虧的證券交易商。以上三者的買賣超結果，會組成法人的數據。

那能否只看法人買賣超就好呢？答案是不建議，因為在籌碼分析中，3大法人共同買賣超時，對股價會有明顯的影響，但若只看法人買賣超，恐無法了解具體情形。好比法人買超5,000張，但查核後發現外資買超5,000張、投信賣超5,000張、自營商買超5,000張，雖然加總後是正值，但其實是不穩定的。若是外資買超2,000張、投信買超2,000張、自營商買超1,000張，達到3大法人「共同」買超的話，那籌碼共振的趨勢可期，未來漲波段的機率更好（3大法人共同賣超的道理也一樣）。

在我的籌碼分析中，如果有3大法人共同買超的標的，絕對會成為我優先考慮的名單。不管是股價正準備發動時或股價已漲一段，只要是3大法人共同買超明顯的標的，股價通常會有很明顯的表現。

③大戶持股：

大戶持股是統計每週1次集保（指由「台灣集中保管結算所」負責保管證券市場上的證券及相關的交易資訊）的情況，並用股權分散表示「多少張以上」的變化。一般情況下，法人或主力買賣超1週後就會造成大戶持股出現變化，算是1週籌碼趨勢的觀念。

不過實際運用時，我都會先看最小張數，再一路看到最大，如此才能夠了解1檔股票1週的籌碼動向。因為對於低價股而言，若是用400張的預設值評估，往往會受到誤導；反之，高價股若用400張的預設值評估，也會有所失真。

要記得絕對不能用大戶持股的預設值來判斷台股1,700多檔股票，因為企業是有股性的，用固定思維來投資很危險，應配合分析背後的原理，保持彈性。

④融資維持率：

融資維持率指的是融資買進股票時，融資金額與股票市值的比率。融資維持率愈高，表示股票市值愈高，股票過熱的風險也愈高。所以當投資人要追高股價時，最好先看一下融資維持率是否在相對高檔。

而當股價下跌時，融資維持率也會下降。如果融資維持率下降到一定程度，券商會發出追繳令，要求融資買進股票的投資人補繳保證金。如果投資人無法補繳保證金，券商會強制賣出融資買進的股票，這可能會導致股價進一步下跌。不過也因為這樣，當賣壓一次性的大幅減低時，反而是波動的相對低點。

故融資維持率是重要的風險指標，投資人在融資買進股票時，應密切注意融資維持率的高低變化，並做好風險管理。

以上是我個人實戰過後，覺得較實用的幾個籌碼指標。若大家能掌握以上籌碼分析的重點，相信必能有效提高投資勝率，期許大家持續用功學習，打造財富自由的人生。