用全方位理財計畫穩健致富 美股達人傳授「3族群」投資與保險原則

【撰文：楊明峰】

每個人在通往財富自由路上的風景不盡相同，有人一帆風順，也有人布滿荊棘，甚至是投資失利，傾家蕩產。

在踏上通往財富自由的這條漫漫長路前，要如何制定一套全方位理財計畫，才能讓自己在投資時具備抵禦風險的能力，每一步都能走得安穩，隨著時間複利開闢出一條康莊大道，而非是抄捷徑，一不小心就墜入深淵呢？

投資美股逾17年的國際認證理財規畫顧問（CFP®）吳盛富，不僅擅長透過資產配置布局美股，如今更是管理著新台幣逾30億元的資產，具備豐富的資產管理經驗，親眼見證了不少人達到財富自由的境界。

很多人總想要透過股市投機，一夜致富，卻往往事與願違，慘賠收場。吳盛富指出：「透過長期工作穩定儲蓄並穩健投資，慢慢累積變有錢，這才是一套比較可行的方法。」

在達到理想財富目標的過程中，一旦發生人身風險，將會打亂儲蓄、退休等理財計畫，因此，有效率地透過保險抵禦未來可能的風險，才能將辛苦賺來的每一分錢，集中火力投資，幫助自己加速達到財務目標。

從年輕時剛進入社會工作的小資族，到青壯年族隨著成家負擔逐漸加重，再到即將步入退休，甚至退休之後的高齡族，我們在人生每個階段的投資策略，以及資產、保險等配置上都應有所不同。因此吳盛富針對上述3族群，提出理財規畫原則：

小資族》25歲～35歲 首要目標是努力儲蓄

剛從校園畢業、初入社會的小資族，身上往往沒有太多存款，欠缺抵禦風險的能力。此時首要目標就是全力儲蓄，並努力提升薪資水平，同時投資股票資產，更要以保障型保險轉嫁重大風險，以避免一次性的重大變故，打亂所有理財計畫。

保險》以定期險布局保障型保險

終身險與定期險的計費方式，分別為「平準費率」與「自然費率」。吳盛富解釋，假使被保險人的平均餘命僅剩55年，終身險要分攤在20年繳完所有保費，此時每年所繳的保費，比起隨著年齡調漲的1年期定期險貴上許多，差距可能會是5倍～10倍。

由於金錢的實質購買力，會隨著通膨逐年降低，「終身險等於是用現在的錢去買未來 的保障，這個保障就必然會貶值。」吳盛富認為，年輕的小資族應該把省下的保費用來集中投資，待資產增值到一定程度，就更有能力抵禦因醫療、意外所衍生的大筆花費。

以定期險布局保障型保險，應「由大到小」轉嫁風險。一般而言，應以失能、重大疾病、重大傷病為優先，接著是實支實付醫療險、實支實付意外險。通常來說，在扣除體況因素之下，30歲男性年繳約3萬5,000元，幾乎就能涵蓋絕大多數基本保障。

另外，也可投保汽機車險，避免重大財損。汽機車族除了政府規定的強制險外，建議可再投保第三責任險、超額責任險，倘若駕駛期間與高價車或超跑發生擦撞，所衍生的高額維修費用恐讓多年存款一夕間泡湯，故建議保額可達1,000萬元～2,000萬元。吳盛富分享自身經驗，他年輕時曾開車撞到BMW轎車，因當時沒有投保車險，只能把辛苦存下的10萬元～20萬元全賠給對方。

投資》定期定額美股指數型ETF

小資族淨資產在10萬美元（逾新台幣319萬元）以下時，一方面應全力儲蓄，另一方面則應同時投入股市，使用的工具建議為指數型ETF，例如元大台灣50（0050）。不過，善於投資美股的吳盛富，基於美國市場成熟、企業獲利成長強勁，以及地緣風險較低等理由，更推薦小資族定期定額投資美股指數型ETF，平均年化報酬率達7%～10%，約10年資產即能翻1倍。

吳盛富推薦的投資標的，有布局全球市場的Vanguard全世界股票ETF（美股代號：VT）、追蹤美國標普500（S&P 500）指數的Vanguard標普500指數ETF（美股代號：VOO）等。

另外，吳盛富看好的個股，則是由股神巴菲特（Warren Buffett）所職掌的波克夏B股（美股代號：BRK.B）。

吳盛富認為，波克夏B股雖是個股，卻是巴菲特價值型選股的跨國多元控股公司，由全世界公認最厲害的投資人操盤，勝率很高，「我的客戶買過巴菲特股票，長期下來，還沒有一個人賠錢。」

對於小資族以長期策略持續買進股票，吳盛富說：「應專注於累積數量，把眼光放長」，就能減少股價短期波動的影響。同時應專注於工作上，以提升薪資水平。

青壯年族》35歲～55歲 財務規畫需擴及家庭

青壯年族群累積了一定的工作經驗，薪資收入多半會有所提升，存款也會跟著變多，甚至可能買房開始繳房貸；或是有了信貸，使支出隨之提升。

倘若結婚生子，更將成為全家的經濟支柱，需肩負養家餬口的壓力，並多了一份照顧家庭的責任，此時在抵禦風險的考量上，便需要從個人轉移到家庭上。

保險》以壽險轉嫁風險保障家庭經濟

青壯年族如果有買房成家，擁有房地資產，也有了房貸負債，萬一不幸遭逢疾病或意外離世，恐將債留妻兒，故此時就需要規畫壽險，以防萬一，若身故後，可支應未來家人所需的費用與貸款支出等，以及自身的喪葬費用，以盡到作為家庭經濟支柱的責任。

保額部分，則因每個家庭的支出、需求、負債而有所不同。思考當自己身故後，希望留多少金錢給家人，包含家庭開銷、子女教育資金、生活費等等……，扣除淨資產後再加上負債，就是實際所需的保額數字。

雙薪家庭則要視夫妻收入比重調整保額比率，倘若經濟負擔較大，也可以透過意外險轉嫁風險，例如所需金額2,000萬元，則可在意外險與壽險各保1,000萬元的額度。

高資產族則可考慮理財型保險，當資產累計一定程度、家庭經濟無虞後，可以資產配置角度，配置一些理財型保險，例如儲蓄險，除了兼具保障與儲蓄等功能，也可作為稅負規畫用途。

投資》有餘裕可配置固定收益型商品

在投資方面，吳盛富建議，除了保持原有定期定額投資指數型ETF外，在收入、儲蓄率雙雙提升的階段，還可以額外配置一些固定收益型商品，將這些收益作為每年出國玩樂、買奢侈品的費用，開始享受一部分的投資甜美果實。當然，如果願意繼續拉高儲蓄與投資比例，也可以再追求更高的財務目標。

高齡族》55歲以上 確保資產足夠才可退休

已經退休或準備退休的高齡族，必須衡量自己口袋的深度，粗略計算，淨資產若達新台幣2,000萬元以上，較具有抵禦人身風險的能力。倘若資產累積不足，就要思考是否需延後退休，以確保自己準備的退休金可因應未來生活。

保險》將定期險逐漸轉為終身險

當50歲收入逐漸達到高峰後，身體狀況也會開始走下坡，過去所投保的定期險保費漸增，此階段可考慮將原有的定期險逐漸轉為終身險，當20年終身險保費期滿，自己也步入老年，受到通膨的衝擊，比起年輕時相對低。

此階段僅需保留實支實付保險，以因應醫療、手術費用，其餘則放到固定收益型商品，若淨資產足夠，透過穩定收益，足以支應未來多數開支。

投資》逐步拉高債券配置比率

先估算自己的勞保退休金、勞退退休金，再去衡量退休生活的每月金流缺口有多大，並透過固定收益型商品作為填補。在確保退休生活的開支不受影響下，其餘資金仍建議配置在指數型ETF，讓資產持續增長。倘若退休族想要降低投資上的波動與風險，則可拉高配置債券的比率達70%、80%以上，甚至全部投入，領取固定收益。

經濟有高機率走入衰退 宜強化資產組合的韌性

面對美國聯準會（Fed）啟動升息循環至今已逾16個月，通貨膨脹率已見降溫，市場預估這一波升息循環即將進入尾聲。從歷史上來看，當聯準會暫停升息，經濟將有高機率走入衰退，因此投資人更需要強化資產組合的韌性。

身為美股達人的吳盛富，擅長透過利率、美元指標，預測市場循環的變化，目前對於一般投資人有何建議？

吳盛富表示，美國10年期公債殖利率來到4%以上，顯示股市的獲利收益率與公債殖利率之間的股票風險溢酬，已降低至近10年來相對低點。建議此時可採股債各半的配置，直到降息訊號更為明確，待景氣下行風險更大時，再逐漸拉高債券比率。

景氣循環目前來到成熟期的末段，S&P 500指數預估本益比為19.58倍，其中科技類股達27.06倍。吳盛富認為，美國股價本益比目前偏高，尤其是科技類股本益比超過25倍，未來企業盈餘成長若無法跟上，股價就有較高機率下跌；不過，接下來股票倘若續漲，仍建議調節成股債各半的配置，等待升息循環正式結束。

當經濟走入衰退，歷史上風險型資產往往都會歷經崩盤，美國聯準會也有所因應啟動降息循環，在初始降息階段，被視為無違約風險的美國公債將不跌反漲。吳盛富說，屆時再賣掉上漲後的公債，加碼便宜的股票調節，將有更高的勝率與報酬率。