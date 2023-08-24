如何為退休規畫挑選基金？ 依「2點」找出最適合的商品

【撰文：王儷玲】

今年6月政治大學與台灣人壽共同發布「台灣高齡社會退休生態觀察指標」報告，發現台灣民眾開始退休準備之平均年齡為36.99歲，相較去年提早2.16歲，且20歲～29歲就開始布局退休準備的年輕人已突破30%（31.2%）。

此結果反映，隨著平均餘命延長、物價上漲、金融市場的瞬息萬變，加上勞保基金破產危機與對年金改革缺乏信心，促使青年世代民眾得提早啟動退休準備計畫。

報告也指出，以基金作為退休規畫的比例提升許多。規畫上如果依風險承擔能力（目標風險基金）或是退休年齡（目標日期基金）選擇適合自己的基金，以長期投資進行多元資產配置，具有風險分散的效果。

其中，目標風險基金（Target Risk Fund）依風險屬性分為積極型、穩健型、保守型。考量年輕族群距離退休甚遠，重視長期增值，建議可以投資具高報酬的積極型基金；中壯年則可以投資股債兼具的穩健型基金；至於屆齡退休者，建議投資保守型的基金。如果沒有時間了解市場和商品者，建議考慮目標日期基金（Target Date Fund），因為能隨著投資人距離退休年限，動態調整基金內的股債比，可一次做好全方位投資，因此又稱為「懶人基金」，非常適合新手以及不太懂退休投資的人做規畫。

為協助民眾做好退休理財，台灣集中保管結算所、投信投顧公會與基富通證券共同推出的「好享退」及「好好退休」專案，目前平台上有52檔目標日期及目標風險基金可以挑選。而近期推出的「好好長大」活動，提供20歲以下開戶享有基富通全平台終身0手續費的優惠，除帶動國人及早做好退休準備，也期盼喚醒年輕父母等族群，協助為孩子準備教育基金，以能「顧老又護小」。

挑選理財商品前，建議民眾可透過中華民國退休基金協會網站上的「好命退休計算機」試算自己需準備的退休金、每月應儲蓄的金額及目標投資報酬率，再挑選適合的商品。而包括國泰投信的「泰享退魔法學院」、台北富邦銀行的「富樂退」、中國信託的「樂退GO」等退休規畫平台，均推出適合不同年齡層的目標日期基金、目標風險基金與ETF連結基金等可供大眾選購。

最後提醒，一定要依據「個人財務情況」與「投資時間點」來找出最適合自己的商品，且盡早開始準備，才能藉由時間複利效果降低準備成本並穩定達標，享受安穩舒適的退休生活。

（本文作者為中華民國退休基金協會理事長、台灣風險與保險學會理事長）