退休規畫莫忘6大隱形費用

【撰文：王冠樺】

過去退休金準備不外乎有生活費、娛樂費、醫療與照護費，但是實際上，卻有6項隱形費用經常會被忽略。現今少子、長壽時代，晚年一人生活機率高，更必須要預先做好退休規畫準備。而這6項隱形費用分別為：

1.房屋修繕：

從退休到終老平均長達20年～30年，住宅需有平整的地板、安全的管線、輔助的扶手、無障礙的空間、明亮的燈光等，以降低人身風險。依PRO360達人網統計，屋齡超過40年的老屋裝潢費用最高，每坪達10萬元，若有壁癌、漏水或外牆水泥剝落等情況，更增至12萬元，使修繕預算約需200萬元至250萬元。

2.家電換購：

一般家電使用壽命約為8年至10年，對年紀愈長的人而言，透過新功能的家電，一方面可以省去勞務所需的體力，另一方面冷暖氣的控溫調節，也可降低心血管收縮造成的疾病。而每項電器的中價位落在2萬元～6萬元，在項目與次數的加總後，勢必在退休規畫中是筆不小的支出。

3.緊急救援系統裝置：

目前各縣市政府針對長者有建置「緊急救援系統裝置」，透過「紅外線的裝置」偵測，因此，當長輩在家身體不適或有立即性危險時，按壓可攜式項鍊的隨身發射器，即可與24小時的服務網聯繫。

若符合年紀、子女不同住等條件就可以申請全額公費裝置，而條件不符但有需求者則需自費申請，包含裝置費1,500元、保證金3,000元及每月1,000元的月費（請查詢各縣市規定）。

4.家事代理：

對於廚房洗刷、衣物換季清理等耗費體力的家務，會需要僱請家事服務人員代勞，費用依需求項目和勞務時間而定，以廚房為例，工時約需2小時～4小時，費用大約會在2,000元到4,000元不等。

5.採購配送：

當行動不便時，生活或娛樂所需的採買，就需要透過線上採購等，因而衍生相關的服務費。

6.保健輔助用品：

年長者身體功能退化，需要透過保健輔助用品以維持生活品質或安全，例如保持吞嚥正常以防嗆到的輔助海綿牙刷、漱口水與藥物，或有助於進食多元食物的假牙換置與醫護包等，花費從數百元到數萬元不等。

未來，要到65歲才能請領勞保老年年金，這時也是身體機能走下坡的分水嶺。人體骨骼和肌肉在70歲後，以每10年減少15%的速度加速流失，且老後的體況，將衍生出許多因「人的協助」而需要的費用，故「隱形費用」更需要我們在準備退休金時一併思量。（本文作者為國際認證高級理財規劃顧問（CFP®））