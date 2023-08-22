信用升級

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路透
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【撰文：朱紀中】

今年股市漲幅43%的希臘，股價表現在全球市場排名第3，大幅超越歐股！不只股價漲，債券價格也漲。希臘10年期公債殖利率從去年10月高峰的5.08%，在7月19日降到3.65%。同一天，債信評等比希臘高的義大利，10年期公債殖利率是4.07%，單看資金借貸成本，希臘已經比義大利要低。《彭博》因此專文報導，形容這個曾是歐債風暴中心、經歷財政破產的小國，因為「突然而來的繁榮」（suddenly booming），成為全球股市和債市的熱點。

希臘為何成為熱點？從資金借貸成本下滑幅度即可看出端倪。歐債風暴時，希臘10年期公債殖利率一度飆高至41.5%，當時因無力償債，險些成為第1個放棄歐元、換回貨幣政策自由權的歐盟國家。最終為了取得援助，希臘接受嚴格緊縮政策，導致經濟產出比高峰時衰退30%，失業率最高曾飆至28%。

經歷動盪後的希臘，隨著疫後旅遊復甦，今年預估入境遊客會比2019年增加3成，加上外資投資大增，預估今年經濟成長率可達2.4%，是歐元區國家經濟增速的2倍多。由於經濟改善，政府現在要拚「信用升級」，希望年底前讓希臘國債脫離垃圾等級、回到投資級。因為債信變好，不僅資金成本可以再降，外資也會進來更多，讓希臘的翻轉故事更吸睛。

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