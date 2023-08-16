加碼綠色債券 現在正是時候

【撰文：陳碩存】

近期市場歷經重重挑戰，但仍可觀察到ESG題材、綠色債券及永續主題相關的產品表現相對突出，隨著這個資產類別的蓬勃發展，其依舊可以提供具吸引力的收益率水準。

歐盟近期在永續投資上有進一步的動作，歐盟委員會就歐盟綠色債券標準（European Union Green Bond Standard，EuGB）達成一項臨時協議，希望可以使用EuGB標章的發行人的準則。該法規要求歐盟綠色債券的所有借款本金都需要投資於符合歐盟永續金融分類法的活動之中。雖有初步方向，但確切的細節仍然在討論之中。

EuGB分類法確立了6大環境目標主題，包含減緩氣候變遷、適應氣候變遷、水資源的永續使用、循環經濟的轉換、汙染防治及生物多樣性的保護與精進等。歐盟目前對於前兩項目標主題已有較明確的方針，概述了約100項以上符合條件的活動，從可再生能源的生產到儲存，一直延伸到鐵路運輸相關及建築物的翻新等。

除此之外，新標準要求發行公司說明投資如何為轉型計畫提供貢獻。同時，也為EuGB的第3方審查建立了註冊及監督框架。根據國際環境題材債券的非營利組織—氣候債券倡議組織（CBI）的數據表明，迄今為止累積有認證的綠色債券發行量為2兆2,400億美元，其中歐洲的發行人占比了將近總量的54%。

我們認為，CBI的分類方法與歐盟極力推行的制度有所重疊，這意味著EuGB推向市場時，發行人將得以與現有規範保有一致性。有鑑於鎖定永續主題的投資人對相關投資具高度興趣，倘若綠色債券市場供應量在一開始維持較低，EuGB標章債券可能將較普通綠色債券獲得更多溢價空間。當然，資產管理業界會持續關注後續發展，直到法規正式頒布與生效。

整體來說，綜合當前債券市場的投資價值、收益水準及永續投資的潛力。我們認為現在正是加碼債券部位的時刻，並將債券升級為全球投資策略中最偏好的選擇。債券中我們又在綠色債券看到最好的機會，不僅在投資主題具備吸引力、保有一定的彈性，且殖利率也同具吸引力。

而隨著綠色債券市場不斷發展，加上歐盟近期在標準上有了初步的共識，為使用EuGB標章並為環保活動提供資金的發行公司設立了更為準確的標準，也有利於綠色債市的持續成長。目前EuGB法規可能要到2024年才會生效，雖然不能期許所有公司都會照樣遵守，但是我們預期大多數市面上符合CBI的綠色債券將持續遵守歐盟規則。

在市場波動及不確定性加劇的時期，除了關注公開市場外，私募市場對於社會議題的關注便扮演了不可或缺的角色，不僅可以使投資組合多樣且分散化，又同時可以關注更聚焦的影響力投資。根據全球影響力投資聯盟（GIIN）的數據，2022年私募及公開市場的影響力投資資產總額超過1兆1,000億美元。

與主流私募股權投資人一樣，影響力投資的投資人也專注推出市場問題的解決方案，且這些強而有力的商業模式及技術可以在未來的10年之中發揮廣泛的影響力及增長。影響力投資不僅能在成長型股票及創投中找到機會，同時也可以在私募市場中發掘。

隨著大眾對永續相關議題的關注提升，相關主題蓬勃發展，我們持續看好永續市場的發展前景，而在永續相關投資機會當中，最為專注看好的主題則有3大類：生物技術與基因療法、教育，以及多樣性與平等，我們認為以上的主題不論是在公開市場或是私募市場都會有很令人期待的發展。

1.生物技術與基因療法：

歷時3年多的疫情讓我們重新了解醫藥技術的重要性。根據私募資本研究機構Pitchbook的數據，去年美國生技及製藥公司共籌資310億美元的創投，與2021年度相比下降21%，但跌幅明顯低於金融科技（-38%）及消費科技（-54%）等行業。

2.教育：

我們認為教育技術與媒介平台將持續不斷地發展。全球不斷壯大的中產階級愈來愈重視並尋求機會提升其教育水準。與此同時，來自全球的專業人士也需要提升現有的知識含量與技能，以因應未來日新月異的產業變化。而遠端學習與數位輔助教學的技術不斷精進，這也將成為教育能提升觸及廣泛度的關鍵。

3.多樣性與平等：

近年來隨著平等議題的提倡，愈來愈多企業主張多元化、包容化等去傳統化發展。因此，公司治理與社會議題也是永續及影響力投資中重要的一環。

我們認為當前的環境十分適合私募市場投資，雖然創投與成長股在去年的修正可能被視為短期投資風險，但同時也提供進入市場的長期吸引力。我們建議投資人考慮企業影響力管理能力及經理人能否提供具有競爭力回報的潛力。當然投資私募市場時，也需要注意如流動性不足的缺點等等。（本文作者為瑞銀投信投資研究部主管）