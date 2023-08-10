走出失落30年 日股牛市強勢來臨

【撰文：張繼文】

今年以來，日本強勢躍升全球股市黑馬，日本貨幣寬鬆政策持續正是醞釀日股多頭行情的最佳催化，加上「內需消費起飛、企業獲利持續上調、治理改革成效漸顯」等利多簇擁，日股榮景正在展開。

日本自1990年代初發生泡沫經濟後，陷入長期通貨緊縮與經濟停滯的惡性循環，過去30年平均每年GDP成長率不到1%，國人消費意願低落、物價持續下跌，長期以來令日本政府為之苦惱的「不是通膨，而是通縮」。

為因應此一嚴峻的困境，日本央行從2001年開始持續實施貨幣寬鬆政策拯救經濟。正因如此，在全球通膨急遽升溫、各國央行相繼緊縮貨幣政策之際，日本央行卻背道而馳，持續堅守寬鬆貨幣政策，長期的通縮趨勢，終於在2021年見到反轉，苦熬30年終於步上通貨復膨之路。

調薪幅度大增 推升內需消費成長

在過去長達30年經濟停滯的期間，日本消費者對商品價格都保持高度敏感性，漲價對日本企業來說似乎成了禁忌。以往日本企業在面對物價波動時，由於擔心貿然漲價會嚇跑消費者，所以多是以減少包裝因應，靜待物價回穩。

然而，現在狀況已全然不同，包含吉野家、松屋等知名消費連鎖品牌都陸續宣布調漲價格。以日本知名餃子品牌「餃子の王將」為例，在2022年內漲價2次，但價格調漲後銷量逆勢上揚、營收不減反增，2022財年營業額仍較前期成長5.2%，企業財報說明目前漲價已非日本文化禁忌，除此之外，日本民眾消費實力提升也是重要關鍵。

消費實力提升的背後重要推手，就是薪資增長。今年春鬥談出30年來最大的調薪幅度，日本最大聯合工會「日本勞動組合總聯合會」（RENGO）公布今年春鬥結果，整體調薪幅度達到3.67%，中小企業調薪幅度也達3.61%。隨著薪資大幅調整，內需消費甦醒，形成良性循環，並帶動日本經濟復甦，根據日本政府公布的第1季GDP，成長超乎預期，年成長率達到1.6%，也是過去3季以來的首次正增長。

同時，日圓匯率長期偏弱的態勢，更是疫情解封、國境開放後吸引國際觀光客大幅回流的主因，消費支出因而強勁增長，有助於支撐日本經濟體。弱勢匯率正是近年來日本企業獲利強勁成長的主因，不單有利日本企業財務結構改善，更可推動企業外銷獲利大幅成長。根據野村證券在2022年針對231家日本上市企業所做的研究，發現日圓每貶值1元，企業的營業利益平均增加0.51%，有助於提升出口競爭力與挹注企業的獲利表現，並支撐股價動能向上。

公司治理改革成效漸顯 評價有上調空間

此外，日本政府持續進行的公司治理改革，更是增添日本股市後續表現的主要動能來源。長期以來，日本企業普遍有「交叉持股」傳統，此做法雖可增強企業管理層權利，卻影響股東權益。

隨著近年來股東行動主義在日本逐漸受到重視，東京證交所不斷修訂公司治理守則，呼籲日本企業要多向國際規範看齊，降低交叉持股以及讓更多女性與國際人才擔任董事等等，帶動日本企業開始加快結構性改革。

2023年3月東京證交所再致函在主板和標準板的上市公司，呼籲重視股價和資本效率，同時也要求股價淨值比（PBR）低於1的上市公司制定具體改善計畫。同時還頒布一項新規，要求主板上市公司在2026年3月之前企業市值要達到100億日圓，否則將勒令從交易所退市。

日本官方軟硬兼施的治理改革成效漸顯，日本企業開始重視股東行動主義，加速實施庫藏股買回與提高股利發放。近期日本企業庫藏股買回占市值的比重已超越美國，為推升日股表現的一大助力，日經指數更是在今年6月創下33年來新高。即便短期漲多，評價面依舊相對美股便宜，因過去日本股市漲幅相對有限，目前本益比相較於歐美市場仍屬偏低，日股仍具備長期競爭力和吸引力，後續漲勢依舊值得期待。

總結來說，日本貨幣寬鬆政策持續正是醞釀日股多頭行情的最佳催化劑，加上「內需消費起飛、企業獲利持續上調、治理改革成效漸顯」等利多簇擁，連股神巴菲特（Warren Buffett）都看好日股並加碼日本5大商社。日本再次吸引全球投資人投入，根據日本財務省公布的國際收支統計資料，今年第2季外資買超日股金額高達9兆4,944億日圓，創1996年有紀錄以來的單季新高紀錄，日股也強勢躍升成全球股市黑馬。建議投資人現在可伺機入手主動型日股基金，迎接這波日股榮景，掌握進場布局的好時機。（本文作者為野村投信投資策略部副總經理）