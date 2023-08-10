快訊

「奧運女警」紀淑如被指勾引名醫 刑大調查揪出檢舉人亂指控

找到了！空軍士官長綠島落海失蹤 被發現已無生命跡象

林襄認愛馬傑森！向媒體求饒「請留點空間」

走出失落30年 日股牛市強勢來臨

聯合新聞網／ Smart智富月刊
今年以來，日本強勢躍升全球股市黑馬，日本貨幣寬鬆政策持續正是醞釀日股多頭行情的最佳催化。 （本報系資料庫）
今年以來，日本強勢躍升全球股市黑馬，日本貨幣寬鬆政策持續正是醞釀日股多頭行情的最佳催化。 （本報系資料庫）

【撰文：張繼文】

今年以來，日本強勢躍升全球股市黑馬，日本貨幣寬鬆政策持續正是醞釀日股多頭行情的最佳催化，加上「內需消費起飛、企業獲利持續上調、治理改革成效漸顯」等利多簇擁，日股榮景正在展開。

日本自1990年代初發生泡沫經濟後，陷入長期通貨緊縮與經濟停滯的惡性循環，過去30年平均每年GDP成長率不到1%，國人消費意願低落、物價持續下跌，長期以來令日本政府為之苦惱的「不是通膨，而是通縮」。

為因應此一嚴峻的困境，日本央行從2001年開始持續實施貨幣寬鬆政策拯救經濟。正因如此，在全球通膨急遽升溫、各國央行相繼緊縮貨幣政策之際，日本央行卻背道而馳，持續堅守寬鬆貨幣政策，長期的通縮趨勢，終於在2021年見到反轉，苦熬30年終於步上通貨復膨之路。

調薪幅度大增　推升內需消費成長

在過去長達30年經濟停滯的期間，日本消費者對商品價格都保持高度敏感性，漲價對日本企業來說似乎成了禁忌。以往日本企業在面對物價波動時，由於擔心貿然漲價會嚇跑消費者，所以多是以減少包裝因應，靜待物價回穩。

然而，現在狀況已全然不同，包含吉野家、松屋等知名消費連鎖品牌都陸續宣布調漲價格。以日本知名餃子品牌「餃子の王將」為例，在2022年內漲價2次，但價格調漲後銷量逆勢上揚、營收不減反增，2022財年營業額仍較前期成長5.2%，企業財報說明目前漲價已非日本文化禁忌，除此之外，日本民眾消費實力提升也是重要關鍵。

消費實力提升的背後重要推手，就是薪資增長。今年春鬥談出30年來最大的調薪幅度，日本最大聯合工會「日本勞動組合總聯合會」（RENGO）公布今年春鬥結果，整體調薪幅度達到3.67%，中小企業調薪幅度也達3.61%。隨著薪資大幅調整，內需消費甦醒，形成良性循環，並帶動日本經濟復甦，根據日本政府公布的第1季GDP，成長超乎預期，年成長率達到1.6%，也是過去3季以來的首次正增長。

同時，日圓匯率長期偏弱的態勢，更是疫情解封、國境開放後吸引國際觀光客大幅回流的主因，消費支出因而強勁增長，有助於支撐日本經濟體。弱勢匯率正是近年來日本企業獲利強勁成長的主因，不單有利日本企業財務結構改善，更可推動企業外銷獲利大幅成長。根據野村證券在2022年針對231家日本上市企業所做的研究，發現日圓每貶值1元，企業的營業利益平均增加0.51%，有助於提升出口競爭力與挹注企業的獲利表現，並支撐股價動能向上。

公司治理改革成效漸顯　評價有上調空間

此外，日本政府持續進行的公司治理改革，更是增添日本股市後續表現的主要動能來源。長期以來，日本企業普遍有「交叉持股」傳統，此做法雖可增強企業管理層權利，卻影響股東權益。

隨著近年來股東行動主義在日本逐漸受到重視，東京證交所不斷修訂公司治理守則，呼籲日本企業要多向國際規範看齊，降低交叉持股以及讓更多女性與國際人才擔任董事等等，帶動日本企業開始加快結構性改革。

2023年3月東京證交所再致函在主板和標準板的上市公司，呼籲重視股價和資本效率，同時也要求股價淨值比（PBR）低於1的上市公司制定具體改善計畫。同時還頒布一項新規，要求主板上市公司在2026年3月之前企業市值要達到100億日圓，否則將勒令從交易所退市。

日本官方軟硬兼施的治理改革成效漸顯，日本企業開始重視股東行動主義，加速實施庫藏股買回與提高股利發放。近期日本企業庫藏股買回占市值的比重已超越美國，為推升日股表現的一大助力，日經指數更是在今年6月創下33年來新高。即便短期漲多，評價面依舊相對美股便宜，因過去日本股市漲幅相對有限，目前本益比相較於歐美市場仍屬偏低，日股仍具備長期競爭力和吸引力，後續漲勢依舊值得期待。

總結來說，日本貨幣寬鬆政策持續正是醞釀日股多頭行情的最佳催化劑，加上「內需消費起飛、企業獲利持續上調、治理改革成效漸顯」等利多簇擁，連股神巴菲特（Warren Buffett）都看好日股並加碼日本5大商社。日本再次吸引全球投資人投入，根據日本財務省公布的國際收支統計資料，今年第2季外資買超日股金額高達9兆4,944億日圓，創1996年有紀錄以來的單季新高紀錄，日股也強勢躍升成全球股市黑馬。建議投資人現在可伺機入手主動型日股基金，迎接這波日股榮景，掌握進場布局的好時機。（本文作者為野村投信投資策略部副總經理）

延伸閱讀

日本政府著手迎陸客團 觀光類股應聲齊漲

台灣寺廟比日韓醜？鄉民揭3元凶「降低品質」：拿掉就會很美

他徵求「日本冷門好玩景點」 旅日達人狂推1地：海鮮吃超爽

「鬼城」豐都供奉日本邪神 官方回應含糊

相關新聞

走出失落30年 日股牛市強勢來臨

今年以來，日本強勢躍升全球股市黑馬，日本貨幣寬鬆政策持續正是醞釀日股多頭行情的最佳催化，加上「內需消費起飛、企業獲利持續上調、治理改革成效漸顯」等利多簇擁，日股榮景正在展開。

3步驟規畫現金流 避免買房壓力大增

全球進入升息循環已經1年多，截至今年6月底，台灣的重貼現率共提高了0.75個百分點（3碼）至1.875%；房貸利率亦水漲船高，根據中央銀行公布的5大銀行新承作房貸利率，至5月底止升到了2.101%。

破除指數投資的2大心理障礙

「股神」巴菲特（Warren Buffett）擁有傑出的個股投資績效，但是他多年來不止一次公開推崇被動式的指數投資，並直言一般散戶可以藉此打敗眾多主動選股的共同基金。

台股強漲後 如何選股布局？

2023年上半年，全球經濟雖因利率、通膨雙高而有減緩疑慮，但疫後解封復甦、人工智慧（AI）新應用等帶來的商機，卻讓股市表現強勁。尤其是台灣，因電子業在AI供應鏈居關鍵地位，帶動加權指數大漲，從年初1萬4,224點，至7月14日為止攻高到1萬7,283點，漲幅多達21.51%，在亞股中排行第2，僅次於日股。

台灣需要更創新的長照政策

為了因應人口的快速老化，政府推出各項長期照護政策，其中使用最為廣泛的就是長照2.0措施。然而也正因為使用率一年比一年上升，政府財政壓力愈趨龐大，根據衛福部資料，2022年的長照2.0實際支出就已經高達563億元。由於是靠政府稅收，提供標準化長照服務，受財政預算限制，相關服務已經無法滿足需求，遂出現長照政策應從現行稅收制改為「長照保險制」的呼聲。

高齡化時代來臨 如何透過保險保障高齡經濟？

在協助民眾保險諮詢的過程中，發現愈來愈多的銀髮樂齡族來諮詢。隨著高齡化時代到來，在長者的經濟安全議題中，退休金、醫療費用和長期照顧費用等3面向最受關注。而以下3類保險能確保高齡者在經濟上獲得更好保障：

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦