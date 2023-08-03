破除指數投資的2大心理障礙

【整理：黃嫈琪】

「股神」巴菲特（Warren Buffett）擁有傑出的個股投資績效，但是他多年來不止一次公開推崇被動式的指數投資，並直言一般散戶可以藉此打敗眾多主動選股的共同基金。

存股12年成功年領百萬股息、並在45歲提前退休的投資人棒喬飛，在財富自由之後，也陸續將投資重心轉換到指數投資。他發現，台灣投資人特別熱愛配息，因此在面對不強調配息的指數投資法時容易卻步。他在新書《散戶進化入門：致富必學的投資思維》當中，揭露自己如何克服心理障礙，從存個股轉進指數投資。

棒喬飛表示，存股和指數投資都是採取長期投資策略，最大差別在於前者是採取「主動式投資」，後者是採取「被動式投資」。存股之所以吸引投資人，在於1.領股息領到零成本、2.有長久的被動現金流、3.只要公司不倒，就能一直領股息。

指數投資可享3優點 但股息多半較少

指數投資則是被動投資於「市值型ETF」，持有一籃子股票，籃子裡的股票怎麼選、怎麼淘汰，都是交由所追蹤的指數決定，以元大台灣50（0050）為例，就會選進台股前50大市值的股票。市值型ETF的長期績效會貼近所投資的市場表現，股息就不會是考量重點。棒喬飛歸納，這種投資方式有3個優點，1.不用自己選股、2.可輕鬆獲得市場平均報酬、3.風險分散效果佳，有助於維持資產市值波動的穩定度。

棒喬飛表示，其實存股、指數投資，乃至近來大為熱門的高股息投資，都是不同典範、各有優缺點，但他認為，當投資人在做出選擇之前，應先要好好認識它們之間的差別。例如存股投資人認為自己不想再花時間研究公司基本面，或缺乏對選股的信心時，可能會開始投資高股息型ETF，不需要自己選股也能每年享受穩定的現金流進帳。

對於許多人，尤其是存股族在接觸指數投資後，雖然對於獲取市場平均報酬感到心動，當真的要下單時卻又裹足不前，他認為主要有兩大心理障礙：

1.股息減少：由於市值型ETF的殖利率低，甚至有些海外ETF不配息（成分股配發的股息直接滾入淨值）。若原本存股可以獲得1年50萬元股息，換成買市值型ETF就少了這筆被動現金流。

2.有現金需求必須賣股求現：如果投資人剛好需要用到50萬元，就得賣掉價值50萬元的ETF換現金才行。

「投資要解決數學問題，更要解決心理問題。」棒喬飛說，其實不管是領息或是賣股求現，同樣都是從投資標的當中取出一筆錢。接著他舉例做比較分析：

情境A是「領股息」獲得資金，而情境B是「賣股求現」獲得資金。假設兩者獲得資金之後，股價都上漲20%，兩者的累積資產還是相同。因此，領息和賣股其實是一樣的事情。多數人心理上最無法接受的原因是「賣股之後會減少持股數量」，但是透過數學計算可以知道，賣股之後雖然股票數量減少，卻不會像情境A有除權息而使股價降低，因此整體市值仍然相同。

棒喬飛提醒，除了資本收益，還要考量稅賦，投資台股的股息收入要被課徵個人綜合所得稅，稅率依個人所得而定，最少是5%，而當單筆股利超過2萬元，要再被課徵一筆健保補充費（2023年費率為2.11%）。而賣股票則只有付給政府千分之3的證交稅。從數學角度來看，領股息要支付的稅費會比賣股票的代價更高。

指數投資追求成長 不追求穩定配息

一般而言，能夠穩定配發高股息的多半是成熟型的公司，因為公司不會有高成長，所以會把賺到的錢分配給股東。而還在成長的公司，會把賺來的錢投入到公司營運追求繼續擴張，這樣未來就能創造更高的獲利。

市值型ETF投資的是整個市場，無論是美國或台灣，當中都有許多還在成長期的公司。當眾多公司的獲利成長，就會帶動股價及市值的增長，根據過去的績效觀察，長期而言都比投資高股息公司可以帶來更高的收益。

所以，透過實際的試算，可解除對指數投資的不安。也能認知到，只要有把握能夠長期投資，那麼追求市場「成長」的思維，透過時間與複利獲取市場報酬、穩定累積財富，自然會是一個正確的方向。