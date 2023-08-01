台股強漲後 如何選股布局？

【撰文：李科諺】

2023年上半年，全球經濟雖因利率、通膨雙高而有減緩疑慮，但疫後解封復甦、人工智慧（AI）新應用等帶來的商機，卻讓股市表現強勁。尤其是台灣，因電子業在AI供應鏈居關鍵地位，帶動加權指數大漲，從年初1萬4,224點，至7月14日為止攻高到1萬7,283點，漲幅多達21.51%，在亞股中排行第2，僅次於日股。

不過，台股雖然有漲，但若沒有搭上AI與解封概念熱，投資人不一定有賺。而今大盤已強漲3,059點、本益比（PE）拉高到16.82倍，投資人還能居高入市嗎？又有哪些投資機會可參與？

預估後市續多機率高 但建議選股不選市

投資與研究台股逾20年、素有「財報魔法師」之稱的《投資家日報》總監孫慶龍指出，台股這一波多頭才走到半山腰，高點還沒到。但他也提醒，在台股攻上1萬7,000點後，恐會面臨一波賣壓。因為2021年至2022年之間，在指數1萬7,000點至1萬8,000點區間，約有90兆元待解套，他預估去化時間，快則1季，慢則要超過半年。「短線的休息是為了走更長遠的路。」他說，在大盤面臨壓力的狀況下，選股不選市將是重點。

總能精準掌握轉機與趨勢機會的孫慶龍，過往就曾成功操作在國巨（2327）、可成（2474）、捷迅（2643）等股票，平均獲利超過50%以上，更靠漢唐（2404）一檔標的賺到千萬元。

精算個股合理價區間 從評價調整中賺價差

孫慶龍能夠創造穩定績效的關鍵之一，就是精算個股評價，以從評價調整中賺取價差財。像今年以來，「台股很多公司獲利沒有大幅提升，但股價卻大漲，是因為本益比被拉高。」孫慶龍說。而他精算個股合理價區間的步驟如下：

步驟1》從財報推估EPS

由於本益比的數值是「股價÷每股盈餘（EPS）」，因此取得EPS是計算PE的第1步。而投資人除了收集法人公布的估值，也可從公司最新財報中的營收、稅後淨利等數值，再參酌近3-5年的平均值來推估全年度的數值，以估算出EPS。

步驟2》計算本益比

在推估出公司EPS後，就可用當下股票市價計算出PE。一般而言，對PE數值的解讀原則為：PE＞20倍則股價過高；PE介於10倍～20倍，代表股價合理；PE＜10倍則股價過低。

例如A公司EPS是6元，過往市場給予A公司股票的合理PE是10倍，那麼A公司股票的合理股價約為60元。但如果今天A公司的EPS並沒有上升，但股價被拉到120元，換算PE後高達20倍，股價可能漲太高。

步驟3》計算本益成長比

如同前文所述，去年股市超跌，今年上半年因資金進場，有部分產業就演出「評價復甦」行情。但PE被拉高後，要如何重新評估合理價區間？孫慶龍會採本益成長比（PEG）來計算，而他針對台股而調整的計算公式為「預估PE÷預估5年EPS成長率」。

假設B公司預估PE為30倍，未來5年EPS成長率為30%，可得出PEG為30÷30＝1倍，代表股價尚屬合理。但當股價續漲，PEG大於1.25倍是昂貴，大於1.5倍意味陷入瘋狂；反之，PEG小於0.75倍以下則是便宜，小於0.5倍則是特價。

半導體產業有2利多 3類標的具投資潛力

針對下半年的投資，孫慶龍認為，在半導體產業中仍有值得布局的機會。就產業前景，在AI伺服器年複合成長率可望維持在22%、換機需求加速升溫等利多下，相關類股備受資金青睞，雖然股價多有反映，甚至有些已偏貴，但孫慶龍仍然挖掘到評價尚屬合理的3組標的：

1.二線成熟製程2龍頭：孫慶龍認為，若美國擴大對中國的成熟製程限制，這將有利台灣二線製程的發展，而聯電（2308）與力積電（6770）為行業龍頭，目前個股成交量超過千張且本益比在10倍以下，頗具投資潛力。

2.封測3亮點：因美中貿易問題，高通可能會慢慢轉單，如果轉到台灣，那對封測公司將是大利多，加上封測股的股價便宜、殖利率高，後勢可期。其中，欣銓（3264）、日月光投控（3711）與頎邦（6147）等是值得追蹤焦點。

3.半導體設備與生產耗材：京鼎（3413）與中美晶（5483），當前本益比也在10倍以下，殖利率也在5%以上。也是值得關注的族群。

最後，孫慶龍提醒，投資人若目前手中沒有持股，最好先行觀望。雖然AI題材持續發酵，但台股上方還有套牢賣壓待消化，尤其股市總是有突如其來的黑天鵝，「投資最心痛莫過兩件事，一個是利空到來時，因為恐懼將績優股砍在阿呆谷，一個是當股價落底後卻沒有資金進場或加碼。」所以他建議，握有資金整裝待發也是一種好的投資策略。