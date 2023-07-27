快訊

10縣市豪大雨特報！杜蘇芮外圍環流影響 最新警戒區出爐

台灣需要更創新的長照政策

聯合新聞網／ Smart智富月刊
由於是靠政府稅收，提供標準化長照服務，受財政預算限制，相關服務已經無法滿足需求，遂出現長照政策應從現行稅收制改為「長照保險制」的呼聲。圖／聯合報系資料照片
由於是靠政府稅收，提供標準化長照服務，受財政預算限制，相關服務已經無法滿足需求，遂出現長照政策應從現行稅收制改為「長照保險制」的呼聲。圖／聯合報系資料照片

【撰文：王儷玲】

為了因應人口的快速老化，政府推出各項長期照護政策，其中使用最為廣泛的就是長照2.0措施。然而也正因為使用率一年比一年上升，政府財政壓力愈趨龐大，根據衛福部資料，2022年的長照2.0實際支出就已經高達563億元。由於是靠政府稅收，提供標準化長照服務，受財政預算限制，相關服務已經無法滿足需求，遂出現長照政策應從現行稅收制改為「長照保險制」的呼聲。

目前長照服務對象主要為65歲以上長者、身心障礙者及慢性病患者，在稅收制下，申請人必須先透過申請及評估等流程方能獲得補助。且長照2.0提供的照護都是制式化服務方式，較難滿足個別需求。而長照保險制則是透過建立獨立的長照保險基金，由民眾與政府共同支付保費，較能有效分散風險，使制度更能永續經營；再者，長照保險制也可以透過制度設計，提供差異化的給付，讓個案依需求挑選服務內容和品質。

國際上來看，日本、德國、荷蘭等國都是採行長照保險制，有長足經驗可以提供參考。就以日本的介護保險為例，民眾在使用相關服務時，只需要支付30%以下的費用，就能有效減輕照護者的經濟負擔。台灣可以借鏡他國的成功經驗，以制定適合國情的長照保險制度。

至於民眾，除了借助政府的福利政策，也應該及早規畫商業長照保險。目前相關商品漸趨多元，包括以巴氏量表作為判斷基準的長期看護險、以特定傷病作為判斷標準的類長期看護險，以及以疾病或意外導致殘廢而能獲得理賠的殘廢扶助險。

此外，保險科技趨勢下的創新商品，例如透過健康管理外溢保單引導保戶降低長照風險，或是結合長照實物給付的保單，保險給付將不再只限於醫院，還可以納入健康管理與照護醫療服務等，並從健診、生活飲食、運動等面向進行預防性醫療，繼而協助業者降低理賠風險等，並減輕家人對照顧者的負擔。

最後，台灣龐大的長照需求絕對無法只靠長照2.0這項措施支撐，政府應該盡快開放長照產業化，引導民間相關優質企業來投入，發展智慧醫療結合金融科技，讓金融業、科技業與生技醫療等業者可以跨產業整合，並且有效運用健康與金融之大數據銜接前端預防功能、後端提供社區式支持服務，及提供居家在宅臨終安寧照顧，建構出更完善的退休需求、在地老化、在宅照護與健康促進安全網。（本《Smart智富》月刊專欄作者中華民國退休基金協會理事長、台灣風險與保險學會理事長）

延伸閱讀

臺中市金照獎徵件活動開始啦！向所有致力於優質長期照顧服務的團體和個人致敬！

買不便險 注意理賠機制

長照悲歌！照護近40年…日本82歲夫對妻下殺手遭判刑 法官一席話讓他落淚

不用一個人硬撐 長照平安5守則助照顧者喘息

相關新聞

台灣需要更創新的長照政策

為了因應人口的快速老化，政府推出各項長期照護政策，其中使用最為廣泛的就是長照2.0措施。然而也正因為使用率一年比一年上升，政府財政壓力愈趨龐大，根據衛福部資料，2022年的長照2.0實際支出就已經高達563億元。由於是靠政府稅收，提供標準化長照服務，受財政預算限制，相關服務已經無法滿足需求，遂出現長照政策應從現行稅收制改為「長照保險制」的呼聲。

高齡化時代來臨 如何透過保險保障高齡經濟？

在協助民眾保險諮詢的過程中，發現愈來愈多的銀髮樂齡族來諮詢。隨著高齡化時代到來，在長者的經濟安全議題中，退休金、醫療費用和長期照顧費用等3面向最受關注。而以下3類保險能確保高齡者在經濟上獲得更好保障：

AI浪潮席捲 哪些產業具投資潛力？

未來10年，人工智慧（AI）的潛力超乎想像。根據網路數據公司統計，從2022年年底ChatGPT出現到暴紅的短短3個月內，台灣的網路搜尋次數已高達7萬2,518筆，AI儼然已成為2023年最火熱的科技關鍵字之一，眾多關於AI的報導也如雨後春筍般出現，AI的熱度可見一斑。

台灣房租再創新高！ 雙北市租屋族落腳何處最划算？

台灣房租再創新高！主計總處公布最新的2023年5月租金指數為103.53，是自1981年有統計以來的最高紀錄，且自2022年7月起，已經連續11個月年增率逾2%，房租上漲的力道，似乎有愈來愈強的趨勢。

5步驟挑對股 才能勇敢抄底

在股海淘金20多年的「股市肥羊」翁建原（筆名）認為，「爛公司其實可能會是好公司，大規模衰退的公司，也會是大規模成長的公司」、「災難來臨時不應該逃避，而是要勇敢迎接災難來臨，勇敢跳進鱷魚河」。他將這些理論運用在實戰經驗中，並在他最新出版的《勇敢抄底！別人恐懼我貪婪，肥羊的槓桿養股術》一書中大方分享，例如他在2022年9月底，股市大跌近3成時，透過積極操作買賣大型金融股，2個月左右的時間就賺進171萬元。

觀察外銷訂單 提早卡位飆股

在台股，上市櫃公司多達1,779家，要挖掘出具有漲勢的股票，對一般投資人來說，非常費時費力；但「報價天王」林信富透過出口數據，先找出正在風口上的產業，再用營收與獲利篩出產業中爆發力強的好股，常能賺取波段翻倍報酬，對他來說，是超省力的投資法。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦