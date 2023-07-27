台灣需要更創新的長照政策

【撰文：王儷玲】

為了因應人口的快速老化，政府推出各項長期照護政策，其中使用最為廣泛的就是長照2.0措施。然而也正因為使用率一年比一年上升，政府財政壓力愈趨龐大，根據衛福部資料，2022年的長照2.0實際支出就已經高達563億元。由於是靠政府稅收，提供標準化長照服務，受財政預算限制，相關服務已經無法滿足需求，遂出現長照政策應從現行稅收制改為「長照保險制」的呼聲。

目前長照服務對象主要為65歲以上長者、身心障礙者及慢性病患者，在稅收制下，申請人必須先透過申請及評估等流程方能獲得補助。且長照2.0提供的照護都是制式化服務方式，較難滿足個別需求。而長照保險制則是透過建立獨立的長照保險基金，由民眾與政府共同支付保費，較能有效分散風險，使制度更能永續經營；再者，長照保險制也可以透過制度設計，提供差異化的給付，讓個案依需求挑選服務內容和品質。

國際上來看，日本、德國、荷蘭等國都是採行長照保險制，有長足經驗可以提供參考。就以日本的介護保險為例，民眾在使用相關服務時，只需要支付30%以下的費用，就能有效減輕照護者的經濟負擔。台灣可以借鏡他國的成功經驗，以制定適合國情的長照保險制度。

至於民眾，除了借助政府的福利政策，也應該及早規畫商業長照保險。目前相關商品漸趨多元，包括以巴氏量表作為判斷基準的長期看護險、以特定傷病作為判斷標準的類長期看護險，以及以疾病或意外導致殘廢而能獲得理賠的殘廢扶助險。

此外，保險科技趨勢下的創新商品，例如透過健康管理外溢保單引導保戶降低長照風險，或是結合長照實物給付的保單，保險給付將不再只限於醫院，還可以納入健康管理與照護醫療服務等，並從健診、生活飲食、運動等面向進行預防性醫療，繼而協助業者降低理賠風險等，並減輕家人對照顧者的負擔。

最後，台灣龐大的長照需求絕對無法只靠長照2.0這項措施支撐，政府應該盡快開放長照產業化，引導民間相關優質企業來投入，發展智慧醫療結合金融科技，讓金融業、科技業與生技醫療等業者可以跨產業整合，並且有效運用健康與金融之大數據銜接前端預防功能、後端提供社區式支持服務，及提供居家在宅臨終安寧照顧，建構出更完善的退休需求、在地老化、在宅照護與健康促進安全網。（本《Smart智富》月刊專欄作者中華民國退休基金協會理事長、台灣風險與保險學會理事長）