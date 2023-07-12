台灣房租再創新高！ 雙北市租屋族落腳何處最划算？

【撰文：林帝佑】

台灣房租再創新高！主計總處公布最新的2023年5月租金指數為103.53，是自1981年有統計以來的最高紀錄，且自2022年7月起，已經連續11個月年增率逾2%，房租上漲的力道，似乎有愈來愈強的趨勢。

紅色子房瑞德資本董事總經理蘇明俊表示，這波房租的成長，主要是來自於通膨和升息帶動。而觀察租金成長較多的區域多半是都會區，則是過去疫情爆發期間，由於不少上班族返鄉居家辦公或是離職等因素，使得都會區的租屋需求下降，然而隨著疫情高峰過去，生活步調回復正常，人口再度回流至都會區，因此刺激都會區整體的租金比郊區成長更多。

挑區域》從蛋白區找租屋處，租金有望低於全市20%

樂屋網調研中心經理洪安怡觀察，台北市、新北市有不少行政區這1年來的房租漲幅超過10%，不過上班族為了節省通勤時間，許多人仍選擇在雙北市找租屋。

如果想在「時間」跟「空間」中取得平衡，台灣房屋集團趨勢中心資深經理陳定中建議，可以在雙北市的區域中，找尋毗鄰外縣市的蛋白區，租金有機會比全市平均便宜20%甚至30%。

根據台灣房屋集團趨勢中心彙整內政部實價登錄系統近1年的租金資料發現，目前台北市的套房租金平均每月每坪為1,575元、公寓為986元、大樓為1,495元。以套房來說，文山區、北投區、南港區的租金比全市平均低20%以上；大樓部分，除了上述3區之外，內湖區的租金也比全市平均低20%以上，而文山區甚至每月每坪租金不到千元，比全市平均低逾30%；公寓則以北投區、文山區、萬華區較為低廉。

至於新北市的狀況，套房租金平均每月每坪為1,142元、公寓為709元、大樓為784元。細看各行政區，套房部分，淡水區每月每坪租金804元，比全市平均低30%；公寓和大樓，則以樹林區、三峽區租金行情較便宜。

陳定中分析，在雙北市中，租金行情較便宜的區域，主要都是因為房價相對親民，屋主的購屋成本較低，因此不需要收取高額的租金，也能達到預期的投資報酬效益。但房價能夠較為低廉的關鍵，還是來自於距離都會區的核心較遠，通勤時間自然會比住在市中心來得久一些。

不過雙北市的交通網絡密集，除了捷運、輕軌，還有公車，所以民眾只要評估通勤時間、轉乘方式等是自己能夠接受的狀況，就可以考慮往市中心外圍找租屋，以「時間換空間」、或者省下租屋開支也是不錯的選項。

不過還有一點要思考，由於蛋白區的生活機能相對單調，像是文山區、北投區、三峽區等地，幾乎沒有大型娛樂消費商場，「如果放假想要看電影、逛百貨，還是得通勤到市中心，或者晚上和朋友聚會錯過末班車，導致常常搭計程車，這樣通勤成本變得很高，租得遠，就不見得划算！」所以要記得評估自身對於市中心的豐富機能有無高度依賴性，陳定中提醒。

選產品》多人共租公寓最省租金，但須留意生活便利性

除挑選區域外，產品別方面，最便宜的是公寓，再來是大樓或華廈，最貴的是套房。洪安怡表示，雖然觀察每個月的單坪租金是如此，但因承租面積不同，若以總租金來看，通常最高的是大樓型產品，再來是公寓，最低是套房，若想降低房租支出，可多人共同承租公寓，是花費最少的方案。

不過，不同產品別的優缺點也不同。譬如，公寓得爬樓梯，且屋齡較高，屋況也會因為房東維護強度不同而有明顯落差。另外，大多數公寓的門禁管理較鬆散、無管理員能代收信件包裹、垃圾及回收物也得自行等待垃圾車等，種種攸關生活的便利性，租屋前都要考慮清楚。而大樓型產品，安全性與便利性相對較高，但要付出的租金成本自然也較高。套房類物件，則因各個社區的狀況、品質參差不齊，因此承租整棟都是套房型產品的物件時，要多留意門禁管理。

對租屋族而言，節節高漲的租金伴隨著物價通膨，想要省錢是人之常情，但蘇明俊提醒，生活的安全、便利也很重要，千萬不要一味降低預算，勉強自己簽約入住後卻反悔，屆時得賠上違約金或甚至跟房東鬧上法庭，反而得不償失。