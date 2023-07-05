觀察外銷訂單 提早卡位飆股

【撰文：楊明峰】

在台股，上市櫃公司多達1,779家，要挖掘出具有漲勢的股票，對一般投資人來說，非常費時費力；但「報價天王」林信富透過出口數據，先找出正在風口上的產業，再用營收與獲利篩出產業中爆發力強的好股，常能賺取波段翻倍報酬，對他來說，是超省力的投資法。

林信富過去在券商擔任過法人交易與研究部門主管，從一次次拜訪上市櫃公司、編製研究報告中，不但熟知各產業的景氣循環，更能從外銷訂單、產業報價嗅出投資機會。像在2021年，他因從鋼鐵、塑化等產業報價走揚，預估將有一波行情，果然相關類股在短短3個月、4個月內就飆漲50%，甚至達1倍以上，他因而得到「報價天王」之譽。

當一個產業進入旺季，同時又成為股市焦點時，「站在風口上，豬也會飛！」林信富挖掘到的鋼鐵與塑化類股，以及近年火紅的原物料和航運類股，都是典型的投資機會。但林信富是如何挖掘的？

林信富表示，台灣產業以出口為導向，出口總額占國內生產毛額（GDP）比重高達70%，政府定期發布的各項出口統計數據，是最能預示產業景氣興衰的風向球。因此，林信富每個月都會查看，以在產業起風之際，就先做好布局。而他採取的步驟如下：

步驟1》透過每月出口數據，找出風口上的產業

經濟部統計處每個月20日、財政部統計處每月7日，分別會公布前1個月的外銷訂單、海關進出口貿易初步統計數據，並依各產業別列出年增率（YOY）。而除了經濟部、財政部官網之外，民眾也可上總經數據平台「財經M平方」一併查詢，藉此找出相對強勢的產業趨勢。

在統計數據中，林信富會優先觀察3種表現的產業：1.高於平均年增率、2.年增率較前1個月高、3.年增率由負轉正。

舉例來看，觀察最新公布的4月外銷訂單，整體平均年增率為-18.1%（均以美元計算），而5月海關出口貿易總額，整體平均年增率-14.1%，表現疲軟。但在各產業中，資訊通信相關類別在當期的外銷訂單及海關出口貿易年增率分別為-0.89%、11.95%，表現明顯優於整體平均，也高出其他產業甚多。

林信富表示，包含傳產與電子等產業，今年上半年仍在進行庫存調整，與去年同期相比，近3個月的出口數據中，大多數產業仍呈現衰退；但「資通與視聽產品」連續2個月正成長，且5月年增11.95%，可謂一枝獨秀。

步驟2》留意月營收、獲利，篩出成長動能強的個股

接著，從財政部統計處所發布的新聞訊息中，可發現資通與視聽產品的好表現，主要來自電腦零附件市況好轉，從東協、歐洲，到美國的拉貨力道強勁，帶動出口值約26億1,000萬美元，創單月新高，年增率63.5%，是28個月以來的最大成長幅度。

根據財政部分類，資通與視聽產品大類中，包含電腦及其附屬單元、電腦之零附件、交換器、路由器、儲存裝置、手機等，林信富會再觀察台股相關族群的月營收和獲利表現，從中找出已開始發酵的公司。

林信富以「散熱與機殼」為例，他先篩選出近3季都是獲利的公司，再從中找出單月或累計月盈收成長率較佳的公司，並搭配近3個月或近12個月的合併營收，是否有出現同步成長的趨勢動能。

研究後發現，積極擴展伺服器機箱殼的營邦（3693），今年以來營收累計成長表現最佳，年增率高達約75.9%，5月營收年增率則是約43.2%，在股價表現上，今年以來漲幅更是超過100%。

而用同樣的方式，林信富在網通與通訊設備產業中，發現生產光通訊主動元件的華星光（4979），5月營收年增率高達約105%，今年以來累計營收年增率也有約108%，代表公司目前營收成長動能強勁，而股價在近期也表現強勁。

林信富說明，官方數據的分類較大，若能再觀察細項產業的報價或月營收獲利變化，掌握度更高。而偏向原物料的塑橡膠類或是金屬類，像是天然橡膠，可觀察大陸期貨商品報價；銅、鎳方面，則可觀察倫敦期貨交易所等報價，藉此判斷相關產業供需與景氣變化。

步驟3》3大警訊只要出現其一，便要開始分批出場

林信富從產業趨勢中，搭配原物料報價、產業營收，發掘個股布局；反之，當在報價反轉、年增率成長力道趨緩，或法人由買轉賣等3大警訊中，只要出現1項至2項時，便會分批出場。

林信富表示，當趨勢一經確認，會至少有1個月、2個月時間走一大段行情，但必須要對產業景氣、個股業績進行研究與確認，才能抱得住、賺到最可口又最大一段的「魚身」，而不是只賺5%、10%就跑。