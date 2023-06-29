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避免延後退休 疫後退休規畫「3建議」

聯合新聞網／ Smart智富月刊
準備開始做退休規畫的人，建議可以先從短期的緊急預備金開始累積，再擴大到長期的退休儲蓄準備。圖片來源/ingimage
準備開始做退休規畫的人，建議可以先從短期的緊急預備金開始累積，再擴大到長期的退休儲蓄準備。圖片來源/ingimage

【撰文：王儷玲】

貝萊德資產管理公司發布，2021年確定提撥制退休調查報告，結果發現新冠肺炎疫情影響許多未退休民眾的退休規畫，包括須提早從退休帳戶中取款、借款的人數增加，甚至必須延後退休。這凸顯出「緊急預備金」也是退休準備的重要影響因素。事實上，報告中也指出，認為自己有充足退休規畫的人，例如有緊急預備金可因應疫情造成的收支變化，受疫情影響程度較低。因此，準備開始做退休規畫的人，建議可以先從短期的緊急預備金開始累積，再擴大到長期的退休儲蓄準備。

不過該報告發現，多數民眾對退休理財工具、資金配置並不清楚，因此較希望能得到退休理財規畫顧問等專業人士的適當協助。就性別來看，大多數的女性比男性更願意存更多錢，以防止退休後面臨生活水準下降的風險，且也更願意把錢交給專業的團隊進行管理。

調查中也發現，年輕世代對於如何創造穩定現金流抱有高度興趣，對了解退休理財投資的興趣更為強烈，因他們認為這一代人將不再能維持過去的退休收入水準。特別是千禧世代（1980年代和1990年代出生）遠比X世代（1965年至1980年出生）、嬰兒潮世代（1946年至1964年出生）更能接受退休計畫中所增設的自動機制，包含自動加入退休計畫中提撥、自動增加每年儲蓄金額、自動把資金配置到符合自己年齡的資產等機制設計。

對於退休投資的工具和商品，有高達43%的人會選擇投資目標日期基金（Target Date Fund），因認為目標日期基金既可帶來投資報酬，又可減少波動對他們的影響。其次是ESG相關投資商品，得到千禧世代的特別關注，因而投資人數持續增長，且更有高達88%的雇主會提供ESG相關投資策略的商品選項。

從這次報告發現，民眾的退休準備從觀念到應用仍有不足，因此提供以下3個建議：

1.提早做好退休準備：疫情、市場波動危機等不可抗拒因素，恐打亂民眾的退休準備規畫，故平時應提早儲蓄，如增加勞退自提比率等機制，以確保未來退休有足夠現金流。

2.加強理財商品辨識力：要建立自己對於退休理財產品的認識，企業雇主也應該多給予員工適當的退休理財教育，以協助民眾能夠選擇適合自己的理財產品。

3.維持退休儲蓄習慣：持續不中斷的退休儲蓄非常重要，退休金仍須靠自己提早一點一滴的努力來創造，只有透過長時間的累積，方可在退休後享受更完善無虞的退休生活。

（本《Smart智富》專欄作者為中華民國退休基金協會理事長、台灣風險與保險學會理事長）

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