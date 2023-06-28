經濟從根爛？ 他揭對大陸經濟悲觀「3理由」

【撰文：朱紀中】

「中國經濟已經從根腐爛！」這是洛克菲勒國際集團董事長夏爾馬（Ruchir Sharma）投書英國《金融時報》做出的結論。為何對中國經濟如此悲觀？主要理由：1.負債過高，中國消費者的償債負擔，已達可支配收入的3成，是美國的3倍；2.青年失業率創下歷史新高，4月來到20.4%，狀況比去年同期（當時正在封城）嚴重，反映年輕人如果沒有工作，將無法為中國經濟增添消費動能；3.過去透過借錢投資促進增長的房地產業，如今陷入債務危機。由此得出結論：「一個依賴刺激和借貸的增長模式將難以持續！」

不論你是否同意夏爾馬的評論，單看陸股（滬深300指數）從年初大漲、到目前已跌回起漲區，顯示中國經濟表現真的不如預期。IMF（國際貨幣基金組織）年初在中國政府停止清零政策後調高經濟年度增長率、甚至認為中國增長可補美國衰退的預測，真的太過天真。隨著陸股下跌，對中國經濟未來多空辯論愈演愈烈，特別是地方政府債務能否按時兌償？政府對企業管控能否放寬？2個關鍵問題若遲遲無解，中國經濟恐怕不容樂觀，必須小心！