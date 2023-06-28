快訊

瓦格納兵變讓普丁神話破滅！專家：烏俄戰爭邁入終章

隨扈妻控Kolas「早知人夫已婚身分」 要總統、賴清德主持公道：還我老公

陳建州、范范發聲明求償1千萬、刊道歉啟事 大牙經紀公司回應了

經濟從根爛？ 他揭對大陸經濟悲觀「3理由」

聯合新聞網／ Smart智富月刊
「中國經濟已經從根腐爛！」這是洛克菲勒國際集團董事長夏爾馬（Ruchir Sharma）投書英國《金融時報》做出的結論。為何對中國經濟如此悲觀？主要理由。（新華社）
「中國經濟已經從根腐爛！」這是洛克菲勒國際集團董事長夏爾馬（Ruchir Sharma）投書英國《金融時報》做出的結論。為何對中國經濟如此悲觀？主要理由。（新華社）

【撰文：朱紀中】

「中國經濟已經從根腐爛！」這是洛克菲勒國際集團董事長夏爾馬（Ruchir Sharma）投書英國《金融時報》做出的結論。為何對中國經濟如此悲觀？主要理由：1.負債過高，中國消費者的償債負擔，已達可支配收入的3成，是美國的3倍；2.青年失業率創下歷史新高，4月來到20.4%，狀況比去年同期（當時正在封城）嚴重，反映年輕人如果沒有工作，將無法為中國經濟增添消費動能；3.過去透過借錢投資促進增長的房地產業，如今陷入債務危機。由此得出結論：「一個依賴刺激和借貸的增長模式將難以持續！」

不論你是否同意夏爾馬的評論，單看陸股（滬深300指數）從年初大漲、到目前已跌回起漲區，顯示中國經濟表現真的不如預期。IMF（國際貨幣基金組織）年初在中國政府停止清零政策後調高經濟年度增長率、甚至認為中國增長可補美國衰退的預測，真的太過天真。隨著陸股下跌，對中國經濟未來多空辯論愈演愈烈，特別是地方政府債務能否按時兌償？政府對企業管控能否放寬？2個關鍵問題若遲遲無解，中國經濟恐怕不容樂觀，必須小心！

延伸閱讀

中國端午連假消費動能失 經濟低迷恐淪長期問題

中國青年高失業率 嚇退台灣人赴中求學意願

救青年失業率 中齊發4箭：周周有招聘、時時有崗位

陸青年失業率再寫新高

相關新聞

經濟從根爛？ 他揭對大陸經濟悲觀「3理由」

「中國經濟已經從根腐爛！」這是洛克菲勒國際集團董事長夏爾馬（Ruchir Sharma）投書英國《金融時報》做出的結論。為何對中國經濟如此悲觀？主要理由：1.負債過高，中國消費者的償債負擔，已達可支配收入的3成，是美國的3倍；2.青年失業率創下歷史新高，4月來到20.4%，狀況比去年同期（當時正在封城）嚴重，反映年輕人如果沒有工作，將無法為中國經濟增添消費動能；3.過去透過借錢投資促進增長的房地產業，如今陷入債務危機。由此得出結論：「一個依賴刺激和借貸的增長模式將難以持續！」

元宇宙產業退燒了？ 未來5年持續看好

在ChatGPT引爆話題後，元宇宙議題似有退燒跡象，但事實上卻是：話題退燒才是進入技術逐漸發展成熟的開始。在此階段，預料元宇宙市場將進入汰弱留強循環，無論是就活動性質或體驗操作上，使用者對元宇宙的期望都將一再地提高。

未來5年元宇宙產業持續看好

在ChatGPT引爆話題後，元宇宙議題似有退燒跡象，但事實上卻是：話題退燒才是進入技術逐漸發展成熟的開始。在此階段，預料元宇宙市場將進入汰弱留強循環，無論是就活動性質或體驗操作上，使用者對元宇宙的期望都將一再地提高。

2原因支撐 擇機布局金礦類股

隨著此次升息循環或將停止，黃金面臨的利空已漸淡化出盡，可為投資人提供良好的切入點。

如何提防金融詐騙？ 常見4點詐騙管道

當今社會中，投資與金融詐騙層出不窮，造成民眾財務損失和心理創傷。而近期發生「不動產借貸媒合平台im.B」詐騙案，受害者中不乏高知識分子。在網路資訊、媒體訊息量爆炸的時代，正確選擇投資管道尤為重要。近來常見的詐騙管道如以下4點：

掌握4重點 補足醫療險缺口

民眾的生活成本又要增加了！自今年7月起，健保將提高部分負擔，第1階段調整門診藥品和急診費用，日後在醫學中心急診加上掛號費花費至少千元；第2階段則針對檢驗、檢查收費與退費機制做檢討。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦