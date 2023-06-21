2原因支撐 擇機布局金礦類股

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聯合新聞網／ Smart智富月刊
黃金面臨的利空已漸淡化出盡，可為投資人提供良好的切入點。示意圖／ingimage
黃金面臨的利空已漸淡化出盡，可為投資人提供良好的切入點。示意圖／ingimage

【撰文：張繼文】

隨著此次升息循環或將停止，黃金面臨的利空已漸淡化出盡，可為投資人提供良好的切入點。

黃金價格在2022年的表現可謂一波三折，烏俄戰爭爆發之時，金價一度漲破每盎司2,000美元關卡。但隨後聯準會（Fed）啟動超強升息循環，美元快速且大幅走升，金價從高點又輾轉直下。

不過，2022年11月以來金價又再度悄悄吹起反彈號角，並在2023年3月美國矽谷銀行（SVB）危機爆發後重新站回每盎司2,000美元關卡。其實，影響金價表現的因素錯綜複雜，若想展望2023年黃金價格走勢，不妨先回過頭來檢查，造成金價跌跌撞撞的種種因素是否開始轉佳。

造成2022年金價走勢如此峰迴路轉的最主要原因就是強勢美元。隨著2022年下半年美國通膨見頂態勢已成形且明顯放緩、Fed放慢升息步伐，美元逐漸顯現疲態，對金價造成的壓力逐漸淡化，黃金價格也自低點明顯回升。

美元之所以如此強勢，是因為Fed在2022年3月開始激進的緊縮貨幣政策。不過自2022年下半年Fed鷹式升息立場出現鬆動跡象，美元即失去動能、停止走強。

而最新的5月FOMC會議如市場預期升息1碼，值得關注的是，此次的會後聲明稿中刪除了「一些額外的政策緊縮或許是合適之舉」措辭，使得市場認為5月可能會是本次升息循環的最後一升，利率期貨甚至反映美國在2023年下半年可望開始降息。

先不論降息與否，升息循環進入尾聲，意味著美元失去了主要助漲的推手，壓抑金價的大石頭可望移除，黃金的投資契機漸漸浮現。

統計自1995年以來，當Fed於升息循環中最後一次升息，黃金價格在之後的1～6個月平均漲幅超過3%。因此，接下來Fed如果不再升息，金價可望複製歷史經驗繼續走揚。

在黃金價格偏向順風的背景之下，投資金礦類股可說是站在最佳的風口之上。然而，金礦類股較高的波動性，也會降低投資人將之納入整體投資組合的動力。不過，我們仍對於黃金和金礦股票抱持著樂觀的看法，基於以下2個原因：

原因1》金礦類股表現，更勝於金價：統計過去20多年來，金價上漲的時期，金礦類股表現非常出色，漲幅更勝黃金價格。

原因2》管理優化，金礦類股整體體質轉佳：近年來，金礦公司的管理思維有所改變。愈來愈多管理團隊更加注重資本分配、成本控制及去槓桿，而這樣做可提高資本回報率。因此，即便金價維持在目前的水準，金礦股票也能提供一個合理的報酬。

總結來說，Fed此次的升息循環或將停止，黃金面臨的利空已漸淡化出盡、投資甜蜜點已經到來，目前布局黃金、金礦類股的下檔風險相對較低，是很好的切入點。

此外，全球股市在面臨市場不確定性的增加，波動加劇已成常態。在不確定的時期，黃金、金礦類股與全球股市的相關性較低，黃金相關資產作為資金避風港的特質可望更加被凸顯，因此，建議投資人可以將金礦類股納入整體投資組合當中，因應全球股市波動加劇的環境。

（本文作者為野村投信投資策略部副總經理）

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