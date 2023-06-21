如何提防金融詐騙？ 常見4點詐騙管道

【撰文：吳易燁】

當今社會中，投資與金融詐騙層出不窮，造成民眾財務損失和心理創傷。而近期發生「不動產借貸媒合平台im.B」詐騙案，受害者中不乏高知識分子。在網路資訊、媒體訊息量爆炸的時代，正確選擇投資管道尤為重要。近來常見的詐騙管道如以下4點：

1.電話詐騙：冒充銀行、政府機構、網路服務提供商等單位，以電話聯繫受害者，試圖獲取個人資訊、銀行帳戶資料或詐騙金錢。

2.網路釣魚：冒充合法網站或機構，發送欺騙性的電子郵件、訊息或廣告，引誘受害者點擊鏈接、揭示個人資訊或進行金錢交易。

3.社交媒體：在社交媒體平台上冒充他人身分，通過詐騙行為獲取金錢、個人資訊或其他敏感資訊。

4.短訊發送：透過短訊向受害者發送欺騙性的訊息，要求揭示個人資訊、銀行帳戶資料或進行金錢交易。

詐騙分子進行詐騙時，會有很多話術，如承諾高回報、保證還本、投資機會難得勿告知其他親友，或限量投資、投資標的不在台灣。當民眾投入資金，前幾次都能拿到本息，接著再煽動加碼投資，邀請加入飆股群組或私密社團等……。而民眾聽信話術想投資時，對方通常會要求在短期內付款。

無論是哪種手法或話術，最終就是要騙取金錢。最安全的自保方式，就是不要把資金匯到別人的帳戶，像代操、私募基金、借貸平台等，都不在可控範圍內，風險極大。其次，應該保持警惕，勿隨意揭示個人資訊，確保與合法機構的聯繫，定期更換密碼，及盡量使用安全的網路和支付方式，投資時民眾應做好以下4點評估：

1.風險評估：對投資標的或商品潛在風險是否有相應的知識和經驗、是否有花時間去了解資訊、是否符合自己的投資目標和風險承受能力。

2.監管檢查：留意是否合法、發行或銷售商品的投資機構是否受到監理機構的監管。

3.績效調查：查看並確認投資經理人的身分和背景，是否具有相應的專業能力。

4.隨時監管：投資後應監控和檢視其投資的安全和可持續性，若發現異常應即時退場，贖回資金或報告有關當局。

公開發行的股票、基金、債券、保險等金融工具雖也有風險，但至少是在政府的監管下，房地產也有實價登錄資料佐證，只要做好評估與配置，即使遇到市場波動，資產有帳上跌價、虧損，並不會被騙得精光。所以投資，還是要透過市場上正常與合法管道交易，才能避免有被詐騙的風險！（本《Smart智富》專欄作者為台灣、中國、香港國際認證理財規劃顧問（CFP®））