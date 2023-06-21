掌握4重點 補足醫療險缺口

【撰文：林雅惠】

民眾的生活成本又要增加了！自今年7月起，健保將提高部分負擔，第1階段調整門診藥品和急診費用，日後在醫學中心急診加上掛號費花費至少千元；第2階段則針對檢驗、檢查收費與退費機制做檢討。

除了健保漲價，醫療所需醫材或治療方式的自費項目通常有增無減，費用往往也很高。國際認證高級理財規劃顧問（CFP®）景肇梅就舉例：「最近一位客戶換頸關節一節的醫材，自費要25萬元起跳，還要加上病房差額和後續回家復健調養的費用，而投保的醫療險也不是全額理賠，負擔變很大。」

睿客風險管理顧問公司執行長賴彥成指出，像終身醫療險，雖是繳費10年、20年後保障終身，「由於主要的保障內容是病房日額與手術費用，一旦因醫療進步而不需要住院、手術，就有可能申請不到理賠。」

面對健保調漲、醫療項目與方式增加花費、醫療險保障內容恐有不足等問題，一般人該如何檢視或重新規畫醫療險，才能因應上述變化和風險呢？歸納受訪專家的建議，有以下重點：

重點1》

實支實付醫療險分2家買

無論保險預算有多少，賴彥成都建議，實支實付型醫療險要買到2張，且是向不同公司購買。他表示，其中1張是用來填補醫療花費，第2張則可補償薪資損失等缺口，每1張保額至少10萬元～15萬元，萬一發生事故時，才能減輕經濟負擔。

重點2》

加保日額型醫療險

景肇梅建議，除了實支實付型醫療險以外，還可以加保日額型的醫療險，保額至少4,000元，萬一需要住院時，可以補貼住院期間的病房差額或是請看護來照顧的費用。

重點3》

優先投保重大傷病險

許多人常常分不清楚「重大傷病險」和「重大疾病險」，雖然只差一個字，保障內容卻差很大。景肇梅表示，「重大疾病險」是指金管會規範定義的7項重大疾病，當保戶罹患其中一項重大疾病時，可獲得一次性的給付；「重大傷病險」的範圍較廣，只要符合健保重大傷病項目共300多種疾病，即可獲得理賠。換句話說，重大傷病險的理賠標準較重大疾病險寬鬆，因此建議一般人優先規畫重大傷病險。

重點4》

癌症險保額須達百萬元

賴彥成表示，很多人以為重大傷病險有把「癌症」列入承保範圍，就沒有再購買癌症險。但重大傷病險對於癌症的定義是「需要積極治療」，因此若保戶罹患的是原位癌，按照條款有可能申請不到理賠。他建議，重大傷病險的保額至少要買200萬元，再搭配癌症險額度100萬元，一旦保戶罹患癌症，因有300萬元的保障額度，在治療上就可以有較多選擇空間。