看懂籌碼變化 就能掌握財富流向

【整理：黃嫈琪】

投資台股逾25年、累積資產逾上億元的權證小哥（以下簡稱小哥），擅長的投資工具不僅是股票，還包括權證、股票期貨與可轉債等，都是他近年持續在台股市場提款的重要工具。他之所以能靠這些工具以小搏大，持續提高投資勝率，關鍵就在於每日研究股市籌碼。

小哥認為，能看懂籌碼的流動，就能掌握財富的流向。他時隔7年再度推出最新力作《權證小哥 股市致勝交易筆記》，書中除了介紹台股1年當中適合參與的各大行情，更仔細分享了他如何從籌碼的觀察，去解讀走勢並訂出操作策略。

「想要穩健的在股市賺到錢，不僅要熟悉投資工具，更要有自己的投資心法，在決定進出場前，擬定正確的投資策略。」小哥說。像在觀察大盤並挑選標的操作時，他通常會關注以下6個重點：

1、從外資未平倉增減，評估大盤動向

外資因為擁有龐大的資金，在台股裡的投資雖然以現貨為主，但也會搭配期貨調節獲利或進行避險。而外資在期貨的操作，也經常被用來預測它們在台股的動向。例如若外資擁有大量期貨空單，那麼在當月的期貨結算日時（每個月的第3個週三），外資就很可能會利用賣出權值股來壓低大盤指數。

而所謂的「淨未平倉量」指的就是所有外資在台股期貨的未平倉（未出場的部位）多單口數減去空單口數，如果多單大於空單，會呈現正值；多單小於空單就是負值。假如外資的淨未平倉一直是負的2萬、3萬口，這樣在結算當日容易有賣壓。

2、短線選股觀察月線及籌碼表現

在查看1檔股票的短線走勢時，可以觀察月線斜率，當月線斜率大於1%時，是強勢股，大於3%就是妖股。而很陡的月線，通常股價的位階靠近月線時，會是不錯的進場點，若搭配主力大買更好。若是股價淨值比低於0.5倍，且公司派大買時，股價容易是低點。

挑選出符合上述條件的股票，就先列入觀察，可先買零股試試，但要留意手續費。當殖利率不錯（5%以上），也可先買現股。接著等布林軌道打開後再加碼，想要投資權證可以這時進場。如果看到關鍵分點大賣加上主力賣超，股價容易跌一段，若有持股要盡快出場。

3、波段選股時，篩選主力、投信買進標的

在找波段多方標的時，小哥一定會觀察主投買進標的，步驟為，①篩選出主投同買的籌碼偏多股票；②觀察投信是否持續性買超；③每天追蹤主投買的股票，將選出標的列入自選股中。

4、從主力買賣超找短線交易標的

觀察當日大買分點、自營商避險部分是否為隔日沖。如果是，就挑選出來做隔天賣壓的觀察，這些容易有權證賣壓的股票，通常會在09：00～09：30以前有權證賣壓出來，可以在09：00開盤後找機會空，09：30以前回補。

5、追蹤波段權證分點操作動向

因為權證有時間價值，當我們注意到厲害的分點買大量權證進場，表示對標的有信心，可能是它們知道有利多，小哥會密切觀察這類股票，想跟一波的話會用股票期貨或股票跟著進場。

根據經驗，在多頭的時候，波段權證分點，也就是持有權證比較長期的分點，挑選出來的認購標的，通常還不錯；而在盤整或空頭的時候，特定權證分點挑選出來的認售標的，常常值得追蹤，因為它們常常會提早知道利空。

6、申報轉讓個股，觀察股價位置及線型

對於內部人申報轉讓的股票，先不要太快看空，還要搭配觀察線型和其他籌碼指標。例如出現申報轉讓，但股價還沒發動時，就不要急著空股票，因為也會有申報轉讓，然後利多見報，股價拉漲後，再賣出的案例。

因此，申報轉讓的股票，最好同時有「月線下彎」、「股價位於高檔」、「主力大賣」情形，這樣的股票通常會是很好的長空標的，可以做波段空單。

籌碼常走在股價的前面，常見的情形有：主投買之後股價大漲，關鍵分點大買之後股價大漲，關鍵分點大賣之後股價大跌……，這是研究籌碼最有趣的地方，因為經常可以透過籌碼去提前判斷股價未來的走勢。