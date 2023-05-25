沒做好理財規畫 別急著投資

【撰文：廖一聰】

去年3月迄今，美國聯準會（Fed）為了抵抗通膨，1年內升息9次，共計19碼，利率上升至5%，帶動美國公債殖利率、美元指數同步走高，卻也在今年初引發金融市場震盪。

據報載，過去1年，許多民眾受金融機構理財專員遊說及升息趨勢吸引，大量將過去幾年購買預定（宣告）利率較低的保單解約，改存美元定存或購買美元債券，但以美國公債在這期間價格計，出現4%至10%損失，而這還不包括購買債券的手續費及保單解約費用。運氣好一點的人，當初若用新台幣28元換匯，以美元升值至30.5元，就有近9%的匯兌利益可填補損失。然而以此為例，到底是身為散戶的你賺到？還是金融業者賺到？

金融商品沒有好壞之分，端視個人需求而定，但挑選金融商品時，若非一開始就配置錯誤或因銷售人員錯誤引導，否則短線進出絕對不是好方法，長期持有才是好的策略。而能根據自己的需求與屬性，做好資產配置也才能保持長勝。

投資股票、債券與購買保險的資金，原本就是兩筆不同的錢，不該混為一談。對於股票與債券，只要有資金，便可以視市場行情隨時交易；但購買保單就沒那麼容易，不只需要資金，還要審核投保動機、年齡及身體健康。若當初購買保單的目的，僅是作為閒置資金的配置，小賠小賺白忙一場也就算了，但若是為了家庭保障或預留稅源而購買保單，短線進出的結果除了可能買不到原來條件的保單，更可能因為實質課稅原則，造成保單喪失相關稅負優惠，恐怕是賠了夫人又折兵。

投資跟理財不同，投資是將本求利，唯一的目的就是獲利，但最後到底想賺多少？何時賺到？是否停損？可能都不在原先的預想範圍，甚至會臨時改弦易轍。

但理財不一樣，理財規畫是透過科學化分析與步驟化安排，以提高達成人生各階段不同財務需求的可能性為目標。需要先檢視目前擁有的資源以及面臨的限制，試算未來的各項財務缺口，累積儲蓄、預留緊急預備金，做好風險控制並安排移轉分散的管道，擬定穩定且易於執行的投資策略，挑選適合風險承受能力的投資組合，最後再定期的檢視與調整。

每個人都想有錢一輩子，絕不會只想有錢一下子，投資雖然是理財規畫的一個重要環節，但只是其中一部分。美好人生理財不可少，樂活養老規畫要趁早，但切記還沒做好理財規畫前，別急著投資。（本文作者為國際認證高級理財規劃顧問（CFP®））