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日股廣受國際矚目 「價值破壞」現象深具魅力

聯合新聞網／ Smart智富月刊
日股近期廣受國際矚目，包括黑石集團執行長史蒂芬・舒瓦茲曼（Stephen Schwarzman）、股神巴菲特（Warren Buffett）等華爾街大咖陸續造訪東京，對沖基金巨頭城堡投資（Citadel）還決定在日本開設據點。美聯社
日股近期廣受國際矚目，包括黑石集團執行長史蒂芬・舒瓦茲曼（Stephen Schwarzman）、股神巴菲特（Warren Buffett）等華爾街大咖陸續造訪東京，對沖基金巨頭城堡投資（Citadel）還決定在日本開設據點。美聯社

【撰文：朱紀中】

日股近期廣受國際矚目，包括黑石集團執行長史蒂芬・舒瓦茲曼（Stephen Schwarzman）、股神巴菲特（Warren Buffett）等華爾街大咖陸續造訪東京，對沖基金巨頭城堡投資（Citadel）還決定在日本開設據點。今年以來外資對日股更從賣超轉為買超，為何日股開始受到青睞？

按《彭博》分析，因為太便宜！比較美股和日股從2008年金融海嘯以來表現，東證指數上漲約130%，S&P 500指數則漲340%。漲幅不如人，日媒分析，從國家到企業都太保守，日本人更是寧願匯出資金到海外投資，也不願買進自家股票。結果是東京證交所掛牌股票超過一半（約1,000檔）股價淨值比（PBR）低於1倍，陷入所謂「價值破壞」的低估模式。

為了化解這個窘境，東京證交所3月發文要求這些PBR跌破1倍的公司提出改善計畫，掀起日企買回庫藏股的風潮，其中去年底PBR僅0.6倍的大日本印刷，提出壓縮資產和回購股票計畫後股價大漲4成，表現最亮眼。而巴菲特2020年8月就注意到日股被低估，買進5檔商社股，到今年4月，股價表現最差的伊藤忠都漲了73%，漲幅最多的丸紅大漲2.3倍。看來日股「價值破壞」現象深具魅力，值得注意。

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