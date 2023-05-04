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高利時代下 如何布局多元資產？

聯合新聞網／ Smart智富月刊
當美國聯準會（Fed）1年內利率狂升19碼，低廉資金不再，全球正式步入高利時代，投資容錯空間壓縮。路透社
當美國聯準會（Fed）1年內利率狂升19碼，低廉資金不再，全球正式步入高利時代，投資容錯空間壓縮。路透社

【撰文：鄭杰】

利率不可能輕易回到2022年之前的低水準了！這大概是今年充滿不確定性的市場中，最具共識的一件事情，當美國聯準會（Fed）1年內利率狂升19碼，低廉資金不再，全球正式步入高利時代，投資容錯空間壓縮，投資人該如何配置資產，才能賺足獲利，避免淪為高壓利率之下的受災戶？

為投資人尋求解方，《Smart智富》月刊特別專訪兩大多元資產基金的明星經理人——貝萊德ESG社會責任多元資產基金經理人麥肯錫（Conan McKenzie）、安聯收益成長基金經理人凱斯汀（Justin Kass），透過專家角度第一手解讀市場趨勢，以及資產動態，揭示低利時代終結後的投資策略。

貝萊德ESG社會責任多元資產基金是2023年Smart智富台灣基金獎全球多元資產型基金獎得主；安聯收益成長基金則是台灣規模最大的多元資產型基金，規模高達新台幣1兆2,000億元。

在高利時代，不僅對投資人，對於許多企業也都是截然不同的環境與挑戰，麥肯錫與凱斯汀都認同，在當前的環境之下，將更加考驗企業的生存競爭力，提醒投資人不要追逐過大的風險，保持謹慎與防禦能力是今年投資上絕不可忽視的課題。而2位明星經理人分別採取的投資策略和青睞的資產又是什麼？

「提高防禦能力」、「降低資產相關性」是麥肯錫在今年投資策略上的2大主軸。根據他的觀察，目前市場上的問題在於，部分資產價格還沒有完全反映到利率將持續處於高檔，仍樂觀預期利率會急轉直下，而面對相對樂觀的市場，麥肯錫降低了投資組合的風險部位。

因此，就整體布局來說，麥肯錫減持投資組合中的股票部位，增持高品質的投資等級債，並且加強配置另類資產布局，例如包括風力、太陽能、水力發電廠等再生能源基礎建設，因受惠高通膨可創造強勁現金流，可確保投資組合夠強韌，而能度過高利下各種可能的經濟狀況。

針對經濟衰退疑慮、充滿不確定因子的環境，凱斯汀認為，要在市場賺取收益並強化防禦力，需把握3重點：（1）著重企業的長期獲利能力，以大型企業為優先；（2）預期獲利將有衰退風險，大幅降低能源產業相關的股票與非投資等級債配置；（3）殖利率拉高且體質提升的可轉債、非投資等級債，可保護下檔風險。

凱斯汀指出，現在多數的投資人都非常負面且悲觀，每個人都在問衰退什麼時候要來、銀行危機還會不會有、獲利成長要下修多少，都在等待底部的來臨，但在投資上，「如果所有人都只是在等待底部，那麼你將錯過上漲。」因為一旦底部確認，獲利向上，所有人又會再度蜂擁進市場，因此留在市場賺取收益，做好下檔保護，一旦市場開始上漲你也不會錯過，才是更好的策略。

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