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定期5要點檢視 鞏固保險效益

聯合新聞網／ Smart智富月刊
台灣保險業2021年保險滲透度（保費收入占GDP比率）為14.8%，位居全球第3名，僅次於香港的19.6%與開曼群島的21%。聯合報系資料照
台灣保險業2021年保險滲透度（保費收入占GDP比率）為14.8%，位居全球第3名，僅次於香港的19.6%與開曼群島的21%。聯合報系資料照

【撰文：王冠樺】

台灣保險業2021年保險滲透度（保費收入占GDP比率）為14.8%，位居全球第3名，僅次於香港的19.6%與開曼群島的21%。而依據保發中心統計，2021年國內人壽保險及年金保險投保率是264.81%，等於台灣平均每人有2.6張保單。

雖然國人平均保單這麼多張，但這些保單在你需要的時候，真的能夠發揮它的功能與效益嗎？過去投保的內容，現在還適用嗎？為此，筆者建議可以從以下5要點適時做檢視：

1.檢視保單內容：

規畫保單後，最好固定每1年至2年做「保單健檢」，當發現內容不符合需求的時候，可以在預算範圍內做修正；若暫時預算不足，也可以清楚知道自己的保障缺口，作為下次優先補強的重點。

2.記得更新個資：

最近有朋友發生保單「停效」的問題，原來是搬家忘了主動通知保險公司，沒能收到催繳通知，使得保單被停效。所以保單上的個資有變更時，要主動告知保險公司，以免影響到自身的權益。

3.保費適當調整：

許多人年輕時因為資金有限，多會選擇「月繳」或「季繳」，但隨著收入或儲蓄增加，建議可以改為「年繳」，讓保費負擔降低，但保障不變。

另外也提醒保費支出原則，以醫療險為例，建議占每月薪資10%以內，兼顧保障和經濟負擔。

4.評估自身需求：

由於醫療治療的項目與費用愈來愈多，因此建議要加入適當的「實支實付醫療險」。像近來健保給付的住院天數短，需要有「一次性給付的醫療險」作為治療的後盾；未來少子化，也需要有「長期照顧自己不便」的準備。

5.留意關係變化：

近年來，台灣人口結構有很大變化。首先是出生人口銳減，去年新生兒只有13萬8,986名，創下歷史新低；再者是結婚後未滿5年，離婚或終止結婚的占比超過了30%，且有逐年升高的趨勢。

在少子化、單身族、老人家庭等趨勢下，保單中要保人、被保人、受益人的關係，除了影響著我們稅負的安排，也將影響著我們的心願與責任是否可以達成。如果因為沒有檢視而疏失，錢給錯了人，恐造成遺憾。因此，依關係的變化，適時調整受益人選或分配原則，才能避免後顧之憂。

無論你有幾張保單，最重要的是，你所買的保險，真的保險嗎？如果投保人可以適時檢視它，才能夠真正發揮它最大的功效。(本《Smart智富》專欄作者為RFC國際認證財務顧問師、國際認證高級理財規劃顧問（CFP®）)

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