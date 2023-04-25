股利縮水是過去式 不應被市場「配息偏見」誤導

【撰文：朱紀中】

央行又升息了！在利率連5升之後，重貼現率拉高到1.875%。媒體計算，房貸族如果貸款1,000萬元，採30年本息均攤，每年要攤還本息會比升息循環啟動前多4萬元。消費者付給銀行利息愈多，反映到銀行財務報表，就是隨著存放利差擴大、銀行獲利可往上墊高。根據統計，國內上市銀行股前2月獲利，每股獲利最高的京城銀（2809），前2月獲利年增率高達74%。

美國聯準會（Fed）主席鮑爾（Jerome Powell）近期公開表示：「今年度降息不是聯準會的基本預期。」如果此說屬實，銀行短期融通資金將持續緊俏，美國金融機構授信緊縮程度會繼續拉高。美國升息循環時間一旦拉長，台灣應會跟進，如此銀行獲利可望再成長，營運看好。

基本面雖看好，但獲利大增的金融股，近期股價卻因配息不佳遭遇逆流。以台企銀（2834）為例，去年獲利增長逾9成，今年前2月獲利再增65%，但去年受到債券投資評價損失衝擊，淨值減損，股利創金融海嘯以來新低，現金股利只有0.1元。消息一出，隔天股價大跌9%。不過很多股市老手卻反手買進，因他們認為股價會反映企業未來獲利，股利縮水是過去式，投資要看未來，不應被市場的「配息偏見」誤導！