中國綠色金融市場快速崛起

【撰文：布朗（Evan Brown）】

近年來中國綠色金融在政府計畫性的推展下，呈快速擴張的態勢。自2022年中國發布重要的綠色金融框架《銀行業保險業綠色金融指引》以來，各部委及監管機構推出的綠色財政政策，便如雨後春筍般激增，儼然成為起步中的市場，預期未來10年將有龐大的成長機會。

中國政府在此框架中，明訂中國對綠色金融的定義、建設綠色金融體系指引。其後，包括中國人民銀行（以下簡稱中國人行）、中國國家發展和改革委員會（以下簡稱中國國家發改委）、證券監督管理委員會（CSRC）等多個部會，相繼制定3大綠色金融業務分類：綠色貸款、綠色債券和綠色金融產品等。而涉及的產業，則圍繞在6大綠色產業：環保生產、潔淨生產、乾淨能源、生態環境、綠色基礎設施升級和綠色服務，因而備受投資人關注。

儘管中國的人均碳排放量落後於美、日、韓，但以總量來看，仍是全球碳排放量最大的國家之一，約占全球總量的1/3。

瑞銀集團預期，在2020年∼2060年間，全球與淨零排放目標直接相關的9大產業，每年需投資金額將達2兆美元；中國國家發改委則估計，未來30年內綠色轉型投資最高需人民幣487兆元；在此趨勢下，中國國家發改委推估，每年可能產生人民幣2兆5,000億元以上的綠色項目資金缺口，因此加快中國金融體系內的綠色發展至關重要。

綠色金融在中國正迅速擴張，監管機構在2060年碳中和目標的基礎上，積極投入實踐綠色經濟轉型。以中國人行為例，便推出一系列直接的財政激勵，擴大整體綠色金融發展。

目前綠色融資的主要形式為綠色貸款和綠色債券，其在2021年雖然僅分別占整體綠色經濟信貸組合總額的8.3%和0.8%，但是根據瑞銀集團的基本假設，預估綠色貸款和綠色債券到2031年的規模，可望分別成長到逾人民幣61兆元和人民幣8兆元，相當於14.5%和22.2%的10年複合年增長率。

若依照此趨勢發展，預期綠色信貸業務屆時可能成為銀行的主要收入動能，潛在收入將高達人民幣1兆4,000億元，亦即約占2031年銀行體系總收入的15%。而其他綠色金融產品，如ESG基金和綠色保險等，也可望受惠於大量信貸需求而快速增長。

和其他重點產業的發展模式一樣，中國執政當局一直是透過由上而下的策略指導整體市場，綠色金融的發展模式亦不例外。為引導綠色貸款成長，中國人行已將綠色金融納入銀行季度評估中。

當前中國相關的綠色金融激勵措施，主要聚焦在降低銀行融資成本上，像是綠色資產，現在已被承認為再貸款的合格抵押品；中國人行也推出減碳支持政策。

而根據中國國家發改委的預估，目前綠色專案每年約有人民幣2兆5,000億元的資金缺口，可能促使政府推動更多刺激政策，尤其像是降低綠色資產的風險權重。只是現下綠色金融在中國的定義標準較他國更為嚴格，我們預期未來監管機構有機會逐步擴大綠色產業和綠色貸款的範圍，這有望為綠色金融注入更多活力。

此外，瑞銀集團預期到2031年，中國綠色金融市場規模可能增至人民幣70兆元。目前中國的綠色金融體系除前述提到的3大類別外，還涵蓋ESG基金、綠色保險、綠色租賃、綠色信託和碳交易等面向。

其中，以綠色貸款占最大宗。根據統計，到2021年底止，綠色貸款總貸款餘額占整體信貸餘額的8.3%，約人民幣15兆9,000億元，較前1年成長33%，增長速度明顯加快。這些綠色貸款多數用於綠色基礎設施升級和乾淨能源專案，2020年組成約占綠色貸款總額的48.2%和26.7%。

在綠色債券部分，尚處在萌芽階段；迄2021年底的規模為人民幣1兆1,000億元，僅占債券總額的0.8%，但近2年已可見到發債的企業和規模有增加的趨勢。

至於ESG基金方面，至2021年底止，資產規模為人民幣5,656億元，年成長率高達179.4%。ESG基金投資主題多為節能環保，占當年度資產規模的67%。

再觀察碳交易，隨著中國建立碳排放交易所（CCETE），加上過去舊有的8個區域碳交易市場，2022年第1季的交易總值達人民幣8億7,300萬元。

雖然中國綠色金融還在起步階段，但在中國國家主席習近平對2060年前實現碳中和給出承諾下，可望加快綠色金融發展的速度，未來擁有龐大的增長潛力。（本文作者為瑞銀資產管理多元資產策略主管）