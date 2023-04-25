政策轉向「穩增長」 陸股現曙光

【撰文：張繼文】

中國經歷2022年政策黑暗期後，終於在解封後迎來嶄新局面。二十大之後，中央高層已經由「習家軍」全面掌控，政策重心也從「國家安全」走向「穩增長」，經濟回歸常態將是2023年中國政府的首要目標。儘管很多投資人對陸股仍抱持不信任感，但所謂「行情在絕望中誕生，在半信半疑中成長」，歷史經驗也告訴我們，政策支持下的陸股表現有多驚人，對於想參與牛市行情的投資人，此刻千載難逢的布局時機已經出現。

2022年底的中央經濟工作會議，強調給予「穩增長」最高優先級別，並要「加大宏觀政策調控力度」。而隨著2023年中國兩會持續進行，多項經濟指標也透露出中國今年審慎積極的態度，其中最重要的包括：全年GDP成長目標5%、財政赤字率3%。

5%的GDP增速是1994年中國開始設置經濟成長目標以來最低的數字，相比於外界普遍預期今年中國的經濟成長將輕鬆超過5.5%，此目標顯得更加「務實」，在全球經濟仍逆風下，較低的經濟成長目標為政策保留更多的容錯空間。

另外，過往財政赤字率一般不會設定超過3%，本次的3%已是疫情前的最高水準，結合政府工作報告中由李克強提到「積極的財政政策要加力提效」，可以期待中國今年將會推出更大規模財政政策，以刺激經濟復甦。

而中國人民銀行（以下簡稱人行）日前宣布，決定於3月27日調降金融機構存款準備金25個基點，與去年12月降準幅度相同。降準過後，中國金融機構的加權平均存款準備金率也下降至7.6%，預估本次降準將釋放超過人民幣5,000億元的長期資金。

分析這次人行降準，最重要的是傳遞「維持流動性和利率平穩」的政策信號，打消市場「緊縮預期」的擔憂，而25個基點雖不是非常顯著的降幅，這意味著貨幣政策可能不會過於寬鬆，但從總量方面來講，中國貨幣政策的工具在數量及價格上仍有空間，預計後續仍會維持寬鬆的貨幣環境，降準甚至降息的機率依舊存在。

中國經濟重啟已經是市場共識，近期多項數據顯示經濟活動回溫，包括電爐開工率、化工材料需求等提升，顯示經濟出現轉佳跡象。

此外，身為經濟火車頭的房地產業，近期的新房銷售、二手房成交量也在回溫。最重要的是，中央已放寬重點城市限售，政策支持購房補貼，不僅是對房地業直接利多，更表達了中國中央政府對於拉抬經濟的決心。

消費產業則是另一大亮點，若以2015年～2019年中國零售額7.2%的年複合成長率，零售水準要回歸平均水準，還有15%以上的成長空間。預期隨著經濟限制放寬，實際居民活動逐漸回復，消費產業或將迎接爆發，成為中國經濟復甦的關鍵。

而按照歷史經驗，當市場從底部反轉時，股價往往會先由評價修復所帶動（也就是本益比上調），之後再由企業獲利成長等基本面因素帶動。今年的陸股有機會複製相同走勢，在穩經濟主軸以及財政刺激政策持續發酵下，後續有望隨著獲利面改善，帶動股市新一波漲勢。

評價面而言，儘管陸股估值經歷一波上修，但還是處在中長期底部。以MSCI中國指數為例，目前的本益比大約10～11倍，遠低於過去10年的平均15.6倍，且相比於其他主要經濟體，現在的中國股票仍顯得相當便宜。

相比於全球仍面臨經濟逆風，中國積極表態經濟穩增長，加上低基期等因素，今年經濟復甦的趨勢非常明確，即便經過前一波大幅上漲，目前整體股市估值仍偏低，對於先前沒上車的投資人，站在長線的角度來看，此刻依然是進場布局的好時機。

在個股層面，去年許多體質佳的公司遭到大幅錯殺，即便經歷前一波大漲，我們仍認為以評價角度，還有一段可期待的上漲空間，未來持續看好電動車、風電等乾淨能源趨勢產業，以及具有政策支持，例如基礎建設、半導體相關等產業；此外，我們也看好中國解封後的消費動能，包括旅遊、餐飲、博弈等產業也具有成長潛力。(本文作者為野村投信投資策略部副總經理)