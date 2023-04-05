掌握6重點　靠財報創高報酬

【撰文：楊尊堯】

在股票市場中，投資機構或大戶因擁有龐大資源，可掌握資訊先機，所以在操作勝率與績效上，總是可以打贏單打獨鬥的散戶。不過散戶贏家林昇卻逆勢打破了這個鐵律，靠著自己不斷地研究分析、勤做統計回測，甚至從碩博士論文挖寶，成功建立出一套投資方法與操作指標，過去16年不僅從台股提領逾5,000萬元，資產更是翻了數十倍。

為何林昇能夠創造如此驚人的績效？他最關鍵的致勝絕招，就是「多因子共振投資法」。也就是，同時確認市場、市值、財務，以及動量等因子，若同步向同一個方向震盪，投資勝率就會較高。

但要如何應用「多因子共振投資法」？歸納林昇多年實際操盤經驗，有5個步驟：1.使用技術面找出強勢族群；2.從總量排序中找出強中之強；3.檢視基本及財務面是否共振；4.檢視籌碼面是否共振；5.用技術面找出買賣點。

在上述5個步驟中，林昇特別重視財務分析，因為對獲利與勝率影響最大。而在4月、5月時，國內上市櫃公司會陸續公布第1季季報，應如何研判並從中找出好標的？林昇建議可掌握6大重點：

重點1》基本面須表現良好，且具護城河優勢

在學習閱讀財報前，可先了解一家公司做的是什麼業務、所屬產業前景是否長期看好、公司的產品是否具差異化讓競爭者難以模仿、經營與管理效益是否高且具護城河，例如取得國際大廠認證、擁有國際專利、獲得政府給予的特許營運權、具有強勢的通路市占率等等。若公司的基本面不錯，再看財務數據，才較能判斷表現是好是壞。

重點2》營收年增率維持正成長，近3月均值是觀察重點

林昇表示，根據回測統計，營收年增率跟股價有高度正相關，因此對於營業收入，投資人最先要關注的是，營收年增率是否持續維持正成長。如果近3個月平均營收年增率大於12個月平均營收年增率，可以認定營收趨勢向上，也可預期產業有所變革，下期財報將有機會成長，股價也很有機會向上推升。

重點3》損益表中的4大獲利項目，會影響股價走勢

營收年增率正成長很重要，獲利也要同步成長更重要。而檢視和研判獲利的主要數據，是損益表中的4大項目——毛利、營業利益、淨利，以及每股盈餘，當這4大項目的年增率都持續增加，代表企業的經營效率、成本管理、賺錢能力都在轉強，則股價走升的機率也比較大。

重點4》營業現金流長期為負，當心恐是地雷股

林昇認為，在現金流量表中，最重要的就是「營業現金流」，是公司營運期間賺賠現金流的紀錄，營業現金流愈高，在多頭時往往有較好的股價表現和投資收益，在空頭趨勢下的股價表現也會較為抗跌。

如果損益表正常，但營業現金流卻長期低水位，甚至有現金減少流入的情況，那就要非常小心了，如果長期為負就有可能會是地雷股。另外營業現金流加上「投資現金流」會等於「自由現金流」，就是公司可自由運用的資金，當然也是常態維持正值比較好。

重點5》ROE、ROA愈高愈好，代表長期投資回報佳

一般多頭時，主要會操作營收成長類型的股票，資產負債表會比較少使用，不過在空頭的時候若股價一直跌，此時就要看一下這家公司有沒有足夠的資產，跟股價的關係有沒有符合實際情形，或者短期內到期債務有沒有辦法償還。在多頭市場，為了持續投資擴廠，高負債是可以接受的；但是如果在空頭市場，負債很高，那就是不正常的。

資產負債表可以看清楚一家公司底子厚不厚，等到景氣復甦之後，有沒有辦法很快地回到正常營運成長軌道上。資產負債表上最重要的指標就是股東權益報酬率（ROE）與資產報酬率（ROA），當長期持有一家公司，就會在乎投資回報程度、資產淨值產生純利的能力，所以股東權益報酬率以及資產報酬率愈高愈好。

重點6》善用本益比比較法，評估股價是否合理

「很多人閱讀財報後買進股票，但還是會賠錢。」林昇表示，雖然找到了好公司，但是買入的股價卻遠遠超乎它的價值，當股價修正趨近於它的價值時，就會產生虧損，因此應該要在股價合理或是低於價值時才買進，而林昇會用本益比（PE）來評估股價是否合理或便宜。