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台灣2025年將邁入超高齡社會 趁早規畫高齡長照保障

聯合新聞網／ Smart智富月刊
根據衛福部資料估計，2026年台灣長期照顧需求人數將超過100萬人，而老人平均需要照顧時間約8年至10年，有65%需仰賴家人照顧。圖／報系資料照
根據衛福部資料估計，2026年台灣長期照顧需求人數將超過100萬人，而老人平均需要照顧時間約8年至10年，有65%需仰賴家人照顧。圖／報系資料照

【撰文：王儷玲】

台灣在2025年就要邁入超高齡社會了，屆時每5人中就有1人是65歲以上的老年人。根據衛福部資料估計，2026年台灣長期照顧需求人數將超過100萬人，而老人平均需要照顧時間約8年至10年，有65%需仰賴家人照顧。

目前台灣家庭照顧者平均每天花11.06小時在照顧上，且照顧長達7年、8年；儘管台灣有長照2.0制度，但多以基本保障服務為主，補助金額與對象也相當有限，所以仍有投保長照保險的需求。另外，根據金管會統計顯示，截至2021年12月底止，國人長照險的投保率卻只有3.73%，顯見台灣民眾對長照問題仍缺乏風險意識，長照保障明顯不足。

一般而言，與長照有關的保險可以分為3種：第1種是以長照狀態認定的「長照險」，依據巴氏量表檢視是否處於生理功能及認知功能障礙狀態，可以提供分期給付的照顧保險金；第2種是以疾病認定的「類長照險」，就是所謂的特定傷病險，罹患的疾病若與保單條款上載明的特定疾病相符合，被保險人就能獲得一整筆的保險理賠金；第3種是以失能等級認定的「失能扶助險」，保障疾病或意外造成的失能情況，依據失能等級表1級～11級的定義來理賠。

投保這些保險時，首先應該衡量自己的需求與能力，考量是否需要聘僱看護、購買保健品等，目前建議規畫長照險保額每月至少4萬5,000元，如果家中曾有罹患疾病或有家族病史者，則建議可投保類長照險；而從事意外事故風險較高行業者，建議加保失能扶助險。

且購買上述保險時，要注意是否有「豁免保費」機制，以確保當被保險人發生保單條款事故時，不須繼續繳納剩下的保費仍可獲得保障；同時也要注意「給付期時間」，由於國人「不健康餘命」長達8年到10年，建議選擇給付期超過10年的保單，才能夠獲得較完整的保障。近年來，有保險公司推出專門承保失智、阿茲海默症與帕金森氏症的保單，此類保險商品也可以協助民眾提早因應未來長照風險時，有足夠的財源支應。

最後，無論是長照險、類長照險還是失能險，最高投保年齡可能只到70歲，甚至有些保單只接受65歲或60歲以下的人投保，所以想規畫最好要趁早，愈慢買保費可能會愈貴。預先做好準備，才能避免拖累家庭經濟與家人生活，不讓家人成為辛苦的「在職照顧者」，同時，也才能享有安心有品質的退休生活，這才是規畫長照相關保障最終的目的。

（本《Smart智富》專欄作者為中華民國退休基金協會理事長、台灣風險與保險學會理事長）

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