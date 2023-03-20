資金行情再起 全球金融市場將展開「無基之彈」

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聯合新聞網／ Smart智富月刊
對於全球絕大多數頂級富豪來說，2022年是財富大縮水的一年。報系資料照片
對於全球絕大多數頂級富豪來說，2022年是財富大縮水的一年。報系資料照片

【撰文：張真卿】

對於全球絕大多數頂級富豪來說，2022年是財富大縮水的一年。這一年，美股3大指數（標普500指數、那斯達克指數和道瓊工業平均指數）年線均創下2008年金融危機以來最差表現，股市和債市暴跌，直接導致全球頂級富豪們的財富大幅蒸發。

2022年對於大部分投資人而言，也是難熬的一年，新冠肺炎（COVID-19）疫情、俄烏戰爭、通貨膨脹、各國央行升息、資金緊縮、股市重挫、終端需求跳水、電子業庫存過高等，就是連過去走路有風的不動產也出現嚴重疑慮。揮別2022年，迎接嶄新歲次癸卯兔年，用「靜如處子、動如脫兔」形容2023年景氣和投資策略，是再恰當不過了。

我們可以來盤點上述重挫2022年的利空因素，到了2023年消失了嗎？全球各國已經將新冠肺炎疫情視為流感化，連堅持「清零政策」的中國也全面開放。俄烏戰爭已經是勝負分曉了，只是用什麼方式來終結戰事。全球通貨膨脹趨於緩解，原物料價格也在下跌中。各國央行升息的腳步走緩，不像2022年那麼激進、各國股市紛紛落底，市場上有一些雜音，但是出現利空不跌的情形。不過終端產品的需求依然不振、大部分電子業庫存仍然偏高。整體來看，重挫2022年的利空因素已經消失得差不多了。

也因此，現階段，投資人要隨時注意美元匯率的變化，因為這是金融市場最大的變數。美元自2021年起一路走強，主要原因是美國聯準會（Fed）激進的升息政策，使得各國貨幣與美元的利差加大，迫使資金回流美國，造成美元在2021年到2022年10月成為最強勢貨幣；之後隨著聯準會升息腳步放緩，美元開始走弱。美元走弱，新台幣相對應的走強。

新台幣的升貶對股市的影響有3個層面，分別為資金面、產業面與會計面。在資金面，匯率升貶直接影響境內和境外的資金動能，當美元升值、新台幣貶值，在台灣的資金會流出，境外的資金短期內不會流入，對股市是不利的。當美元貶值、新台幣升值，在境外的資金會流進國內，國內的資金短期內不會流出，此時國內資金存量增加，對股市動能產生正面影響。

在產業面，當美元升值、新台幣貶值，出口廠商會增加競爭力，對出口廠商有利；相反的，當美元貶值、新台幣升值，則對進口廠商有利。

在會計面，現在的廠商交易都有應收帳款和應付帳款的會計科目。當美元升值、新台幣貶值，出口廠商的美元應收帳款，可提列匯兌利得；進口廠商的美元應付帳款，會提列匯兌損失。當美元貶值、新台幣升值，出口廠商的美元應收帳款會提列匯兌損失；進口廠商的美元應付帳款，可提列匯兌利得。

由上述說明可知，新台幣升值和貶值對進出口廠商各有利弊，但對短期股價而言，只要掌握「新台幣升值，外資匯入、股票上漲」、「新台幣貶值，外資匯出、股票下跌」基本原則即可。

至於匯兌利得或損失、出口或進口競爭力的問題，則是長期投資考慮的因素。雖然產業面仍有不少利空因素，但是在基本面不再更糟糕、資金行情再起的影響下，全球金融市場將展開「無基之彈」。

（《Smart智富》專欄作者為財經作家，著有《外匯投資初學指引》、《十五天學會外幣買賣》等書）

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