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樂齡生活3大投資商機崛起

聯合新聞網／ Smart智富月刊
人口成長、人口老化已經是大家耳熟能詳的趨勢，且這個趨勢有加快速度的跡象。示意圖/聯合報系資料照
人口成長、人口老化已經是大家耳熟能詳的趨勢，且這個趨勢有加快速度的跡象。示意圖/聯合報系資料照

【撰文：陳碩存】

在通膨疑慮、升息政策和經濟放緩等利空不斷下，2022年的全球股、債市場陷入高度震盪；但其中，「樂齡生活」卻是少數表現較為平穩的投資主題之一。究其原因，是因為此主題下的投資板塊多屬於價值型（如金融），以及防禦型產業（例如必需消費或健康保健），所以在2022年整體表現相對優於MSCI全球市場股票指數。

人口成長、人口老化已經是大家耳熟能詳的趨勢，且這個趨勢有加快速度的跡象；未來10年內，成熟市場國家60歲以上的人口，將會超越25歲以下的青年，因而衍生出許多新投資商機，畢竟隨著老年族群增加，人類對於健康長壽、充實生活的期望愈來愈高，催生相關服務和產品的需求。

在此趨勢下，我們觀察到3大切入點：財富規畫、健康保健及老年住宅，發展趨勢日益確立，並創造相對的投資潛力。

商機1》財富規畫，資產管理業者將受惠

根據世界衛生組織研究，未來30年內老年人口（65歲及以上）將出現倍數成長，本世紀末更可能達到2倍，這意味多數人在退休後普遍尚有25～35年的預期壽命，使得養老金及醫療系統面臨龐大壓力。不僅如此，各國政府的財政壓力與日俱增，退休族群光靠政府機構的退休金支應退休生活的難度也增加，因此退休人士勢必需要考慮其他收入來源，這讓財富規畫的需求與日俱增。

審慎的財務規畫有助提供退休生活足夠的資金，可望為陷入沉重財政負擔的各國政府提供有效的解決方案。特別是在物價攀升的環境下，預期未來30年，退休族群儲備不足的缺口會以每年5%的速率增加；國際貨幣基金組織預估，全球主要經濟體平均儲蓄缺口約8～13年，如美、中退休缺口恐上看千兆美元。

不僅如此，當前全球老年人口扶養比率亦持續上升，公共財政卻愈趨緊俏，如何提高個人儲蓄以降低對政府政策依賴，正是當前各國政府、特別是成熟國家的政府亟欲發展的方向。

在此發展趨勢下，資產管理、財富管理及壽險業者等產業，可望從財務規畫需求與日俱增下直接受益，尤其是有突出表現的主動式基金、被動式投資策略和股債多元投資策略等，預料能從中受惠。而壽險業者則因能輔助客戶積極規畫、累積退休資金，亦可望從中受惠。

商機2》健康保健，維生素、補品需求增

另一個值得留意的是，老年健康保健的需求亦快速增加。全球人口明顯高齡化，健康意識顯著抬頭，消費者將選購更健康的產品。目前全球健康與保健營養市場規模超過8,000億美元，預計未來會以個位數的中段成長率增長，較其他類別成長更快。

除健康飲食外，專為老年族群設計的產品同樣具豐富成長機會。愈來愈多公司可能會提供經科學實驗、認證的產品，消費者也樂於為改善營養均衡的食品，支付更高的價格，因此生產維生素和補品的公司也可望從中受惠。

另外包裝、分量和便利性等，在吸引老年消費者上發揮重要作用。包裝方面，利用顏色立即標示產品的健康程度，如用紅色顯示高脂肪或糖分，並以清楚、易懂的方式標出過敏原的產品更受歡迎。

在分量上，獨居或僅有夫妻兩人的家庭，包裝的設計與有多個孩子的家庭勢必不同，能做出區隔的產品亦將受到青睞。便利性更為重要，近年來易於快速享用的新鮮餐點需求強勁，這則為餐點外送公司帶來巨大商機。

商機3》老年住宅，無障礙房屋漸受青睞

老年住宅則是另一個值得關注的趨勢。舉例來說，因為政府的養老金收入較低，這會迫使老年人需降低家庭生活成本，因此老年家庭可能希望縮小房子空間。

更重要的是，隨著預期壽命延長，患慢性疾病的人口將增加，無論是認知障礙、身體（和精神）衰弱等老年疾病將使生活充滿挑戰。

但即便有護理醫療機構，多數老年人仍傾向住在家中，所以「就地老化」的趨勢對於房屋的結構和位置要求有較高標準，能夠把老齡人口居住需求納入考量的房屋設計，及架設便利設施的無障礙住宅也會漸受青睞。

整體而言，上述幾個產業將持續受益於壽命延長，以及高齡化的中長期發展趨勢：嬰兒潮時代的人們正逐漸老化，醫療技術也延長了預期壽命。在此情境下，我們應重新檢視老年人代表著欠缺經濟活力的傳統觀點，高齡人口反而帶動旺盛商機，我們認為樂齡生活此一主題在內的相關產業，可望在未來10年內，繳出高於平均水準的盈利增長。（本文作者為瑞銀投信投資研究部主管）

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