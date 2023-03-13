2023年資產方向是「債優於股」 10年難遇的投資級公司債布局良機

【撰文：張繼文】

債券市場在經歷數十年的多頭之後，去年遭遇了史上少見的修正，特別是投資級公司債更創下史上最重的單年度跌幅。但去年的修正並非長期趨勢的轉變，反而應視為投資級公司債投資甜蜜點的回歸，對過去想買入高品質債券作為核心資產，但又嫌收益太低且吸引力不足的投資人來說，千載難逢的入手時機已經浮現。

走過了2022年，市場留給投資人的並不是只有痛苦與惆悵，更重要的是罕見的債券資產投資機會，讓懂得把握的人可以用大幅折價買入投資等級的好債券，而目前投資級公司債的到期殖利率更處於過去10年的難得高點；過往許多人可能會覺得投資級公司債的殖利率太過雞肋，但當前的水準只能用「誰說優質債券沒有好收益？」來形容。

以美國投資級公司債指數為例，目前指數的到期殖利率達5%以上，雖由2022年的最高點略微回落，仍處於近10年的相對高位；過去10年均值僅約3.2%，且期間也只有2次殖利率的波段高點超過4%，對比之下目前的殖利率相當誘人。根據過去10年經驗來看，當殖利率達到4.3%～4.5%的水準後，之後的6～12個月均有很不錯的表現。附帶一提，目前美國投資級公司債超過5%的殖利率，已可媲美1年前美國非投資等級債的到期殖利率，這樣的機會並不是天天都有的，希望品質與收益兼得的投資人應好好把握。

回頭來看先前提到的債券折價，目前美國投資級公司債指數的加權平均價格為91.9美元，不僅較過去10年的平均值折價超過10%，也低於債券的發行面額100美元。當債券無違約，到期時發行人將以100元的價格返還本金，以投資等級債過去40年每年的違約率都不超過0.4%的品質來評估，當前資本利得的潛力也相當值得期待。

在利率維持高點下 債市將優於股市

2022年美國投資級公司債的單年度跌幅高達15%以上，為1975年統計以來最大的單年度跌幅，相較於2008年金融海嘯時下跌4.9%，形容2022年為投資等級債近40年最黑暗的一年並不為過。但展望2023年，在全球通膨放緩及升息邁入最後一哩路的環境下，債券資產可望否極泰來。

雖然有些投資人期待股票市場能在經歷去年熊市之後，在今年華麗轉身，但依據目前市場所面對的各項不確定性來看，我們對股市仍難以過度樂觀。在經濟成長部分，目前市場的主流看法是美國可能陷入溫和的衰退，雖然強勁的勞動市場有機會避免大衰退發生，但低度的成長對企業獲利來說，也不是太大的加分；此外，在沒有任何衰退的情況下，聯準會也可能維持利率在高點更長的時間，這對企業的融資成本或者股票的評價來說都會有負面影響。

反觀投資級公司債，在聯準會升息接近尾聲的環境下，可望由去年的大逆風轉為順風；根據過去經驗來看，在美國經濟放緩時期，美國投資級公司債都有不錯的表現。美國投資級公司債指數在這些期間的累積報酬不僅均為正值，且介於5%～10%之間，算是相當出色。主要是因為在經濟放緩時期，市場普遍會有較大的避險需求，進而壓抑長天期公債殖利率，並帶動高品質債券表現。

當前投資級公司債的評價較過去更便宜，報酬潛力也相對更大；如果聯準會開始啟動降息，對投資級公司債來說將是更大利多。

總結來說，2023年的資產方向就是債優於股，而債券中則更看好品質佳的投資級公司債；趁著投資級公司債殖利率仍在長期高檔的時機，掌握收益與資本利得的雙重潛力，對有長期資產配置需求的投資人來說，也可趁著投資級公司債的價格仍便宜，以大幅折價的成本累積投資的核心部位。

（本文作者為野村投信投資策略部副總經理）