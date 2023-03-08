存對金控股 月光族也能翻身

【整理：黃嫈琪】

想投資又擔心本金不夠，真的能靠投資翻身嗎？Facebook粉絲專頁「牛老闆×樂活人生」劉建鑫，常在網路上分享存股心得，很難想像他曾是入不敷出的月光族。出生於1984年的他出身平凡，因為太想「變有錢」，靠著開源節流、強迫儲蓄，硬是存下第一桶金；而後從上班族轉行從事飾品批發，讓收入更上一層樓，並再透過紀律的存股繼續累積財富，目標是打造退休後源源不絕的現金流。他已在38歲時成功存到了500張合庫金（5880），估計2023年將能領到超過130萬元股息。

經常與網友互動的劉建鑫觀察到，很多人不投資的理由是沒錢、本金不夠，其實是因為花錢如流水，只要願意正視財務問題，想辦法控管開銷，一定擠得出閒錢來儲蓄或投資。他在新書《月光族存到500張股票：超容易複製的存股法，讓股息自己流進來》就分享自己如何先學習正確理財觀念，進而鎖定存金控股以累積財富的歷程。

在台灣，金控股會受到廣大存股族的喜愛，無非是因為股價、獲利、股利都多半相對穩定，它很難讓你在短期內賺到價差，必須慢慢存、長久的耕耘，才能體會到它帶來的報酬。

劉建鑫剛開始存金融股時，是以5%殖利率作為買進條件，他希望每投入100萬元，可望帶來每年約5萬元的現金流。而因當時還不需要現金流，他便將股利再投入買股，以繼續累積存股資產。

雖然劉建鑫是以5%殖利率為買進條件，但存金融股一段時間後，他發現，長期報酬率並不只有5%。就以存合庫金（5880）為例說明：

1.領現金股利＋將股票股利變現：

多家金控股都會配發現金股利＋股票股利，但是大家看到現金股利不高，難免興趣缺缺。以合庫金為例，如果只用現金股利計算當年度的殖利率，總是會低於5%；但是假設買進1張合庫金，然後把股票股利賣掉，加上現金股利後就會超過5%。以劉建鑫在2018年開始買進合庫金以來，將近5年都是如此。就算是在2022年4月，花費3萬1,500元，用最高價31.5元買進1張合庫金，殖利率還是超過5%。

2022年合庫金是配發現金股利1元、股票股利0.3元，投資人每持有1張可以領到1,000元、30股零股。假設將這30股用除權息後最低價23.4元賣掉，變現702元，加上現金股利1,000元，共可獲得1,702元的現金，再除以買進成本3萬1,500元，殖利率仍有5.4%。

2.領現金股利＋保留股票股利：

那麼，假設保留股票股利不賣，讓股數慢慢增加，殖利率又會有何不同呢？

可以直接用現金股利除以買進成本，算出每年的「股息殖利率」，也就是單純用自己買進成本去計算現金股利帶來的現金流。由於包含合庫金在內，有多檔金控股是同時配股、配息，股票股利會讓投資人的持有股數慢慢增加，股息殖利率也會無形之中愈來愈高。

若再看長期的含股利總報酬率，有逾半數金控股是贏過大盤的。以2012年年底至2022年年底計算，台灣加權股價報酬指數的累積報酬率是165.96%，而劉建鑫持有的合庫金總報酬率最高，竟達231.63%，其次的第一金（2892）總報酬率則有216.61%，而富邦金（2881）、華南金（2880）的總報酬率都超過186%。換算下來，年化報酬率都超過11%，代表存6年，資產就可以翻1倍了。

劉建鑫強調，存股前面幾年或許感覺累積得很慢，但他要的是最終結果，以終為始，愈早開始累積，後面就愈快達成。他說：「我自己雖然很樂於計算每年能領到多少股利，不過因為目前還不需要靠這筆現金流過生活，所以會把股利再拿去買股，才會有複利的效果。等到累積了足夠的財富並且退休後，即使不再投入新資金，也能單純靠著現金流過日子了。」